Андрей Шевченко: "Переполняют эмоции - и все они только положительные"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад. Также он считает, что не стоит зацикливаться на этом результате.

– Переполняют эмоции – и все они только положительные, - цитирует пресс-служба УЕФА Шевченко. - Большая-большая благодарность всем нашим болельщикам за неповторимую атмосферу, которую они создали на стадионе. Что чувствовал, когда трибуны скандировали "Шева! Шева!" в конце матча? Было очень приятно. Это самые лучшие комплименты, которые может получить как игрок, так и тренер.

Мы очень хорошо подготовились. Даже когда сербы изменили схему, став играть в три защитника, мы вовремя перестроились. Ребята знали, где будут свободные зоны. Переломным стал момент, когда мы реализовали две первые голевые возможности. Сербы открыли зоны, и в этом было наше преимущество.

Очень важную роль сыграла подготовка к этому матчу. Мы не так просто организовали расширенный и более продолжительный сбор, ведь понимали, что решающее значение будет иметь физическая подготовка. Поэтому было важно начать подготовку как можно раньше, особенно тем футболистам, которые давно закончили национальные чемпионаты. Взять, к примеру, Женю Коноплянку, который провел сегодня великолепный матч: он оставил семью, приехал в расположение национальной команды раньше и в итоге прекрасно подготовился.

Дальше нас ждет очень непростая игра. Сегодня мы отдали очень много сил, а уже завтра начинается подготовка к Люксембургу. Будем восстанавливать футболистов. А те, кто сегодня не играл, сейчас тренируются на стадионе. Эйфория? Я не верю в эйфорию. Я верю в работу и в правильное отношение к ней. Ребятам я сказал, что они провели прекрасный матч, но его пора забывать.

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