Андреас Макрис: "Россия имеет отличные шансы на выход в финальную часть Евро-2020"

Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис считает сборную России​ фаворитом своей группы отборочного турнира Евро-2020. Во вторник киприоты проиграл российской команде в Нижнем Новгороде (0:1)

– Ваша команда одна из главных фаворитов группового турнира и имеет отличные шансы на выход в финальную часть, – цитируют "Известия" Макриса. – У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждем.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира