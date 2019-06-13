Андреас Макрис: "Россия имеет отличные шансы на выход в финальную часть Евро-2020"

Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис считает сборную России фаворитом своей группы отборочного турнира Евро-2020. Во вторник киприоты проиграл российской команде в Нижнем Новгороде (0:1)
– Ваша команда одна из главных фаворитов группового турнира и имеет отличные шансы на выход в финальную часть, – цитируют "Известия" Макриса. – У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждем.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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