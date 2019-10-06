Александр Соболев: «Через 15 минут после травмы Смолова позвонили из сборной»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев поделился впечатлениями о вызове в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Лидер гонки бомбардиров РПЛ заменил травмированного форварда «Локомотива» Федора Смолова.

— Не так давно в интервью «СЭ» вы заметили: «До зимы мне точно не стоит думать о сборной».

— Да. Видите, как получилось. Федя Смолов сломался. Я желаю ему скорейшего выздоровления! Но так в футболе бывает... От травм никто не застрахован.

— О чем подумали, когда Смолова заменили из-за травмы?

— Я смотрел этот матч. Но у меня даже и мысли не возникло, что теперь вызовут в сборную. Просто сидел, кушал. И буквально через 15 минут после травмы Смолова мне позвонили из национальной команды. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Соболева