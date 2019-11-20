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Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча с Сан-Марино

17:59
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал болельщиков, которые оскорбляли форварда Артема Дзюбу во время матча Сан-Марино — Россия (0:5).

— Не помню такого поведения так называемых болельщиков, когда нагло, пошло оскорбляли капитана сборной, — сказал Медведев в эфире радио «Зенит». — Он много дал нашей команде. Футбольные боги следят за всем, им это так не пройдет. Оскорбили свой всем известный клуб. Как говорится: «Типун им на язык».

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