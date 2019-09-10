Александр Дюков о совмещении Черчесова: «Я противник этой идеи»
11:38
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее появлялась информация о возможном совмещении 56-летним специалистом двух постов в клубе и национальной команде после Евро-2020.
— Моя позиция не изменилась с мая. Я считаю, что это не принесет нашей национальной сборной никаких дополнительных преимуществ и выгод. Честно скажу, что я скорее противник этой идеи, чем сторонник, — сказал Дюков. (Александр Рогулев)
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