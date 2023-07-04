Средства от продажи «Челси» не смогут перевести в Россию из-за санкций
Майк Пенроуз, глава фонда, который будет распределять средства от продажи «Челси», заявил, что деньги не могут быть переведены в Россию и Белоруссию из-за санкций.
«Чтобы прояснить еще один вопрос... Если бы нам разрешили поддерживать всех, мы не могли бы выделять средства России или Белоруссии или учреждениям, связанным с их правительствами или подсанкционными лицами, поскольку это нарушит закон о санкциях... Ни я, ни наше уважаемое правление не желает попасть в тюрьму», — приводит слова Пенроуза РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.
Пенроуз просит британские власти передать фонду средства без выдвижения политических условий. По его словам, правительство Британии может направить в фонд наблюдателя, чтобы не допустить нарушения режима санкций.
Ранее сообщалось, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не подписал договор о передаче Украине средств от продажи лондонского клуба, поскольку хочет, чтобы часть от них была передана пострадавшим в России.
В марте 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил на продажу «Челси», которым владел с 2003 года. Под его правлением команда выиграла 21 трофей, включая 2 титула Лиги чемпионов.
Новым владельцем «синих» стал американец Тодд Боэли. «Челси» завершил сезон АПЛ-2022/23 на 12-м месте, набрав 44 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -