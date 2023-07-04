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Сегодня, 08:45

Средства от продажи «Челси» не смогут перевести в Россию из-за санкций

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Майк Пенроуз, глава фонда, который будет распределять средства от продажи «Челси», заявил, что деньги не могут быть переведены в Россию и Белоруссию из-за санкций.

«Чтобы прояснить еще один вопрос... Если бы нам разрешили поддерживать всех, мы не могли бы выделять средства России или Белоруссии или учреждениям, связанным с их правительствами или подсанкционными лицами, поскольку это нарушит закон о санкциях... Ни я, ни наше уважаемое правление не желает попасть в тюрьму», — приводит слова Пенроуза РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

Пенроуз просит британские власти передать фонду средства без выдвижения политических условий. По его словам, правительство Британии может направить в фонд наблюдателя, чтобы не допустить нарушения режима санкций.

Ранее сообщалось, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не подписал договор о передаче Украине средств от продажи лондонского клуба, поскольку хочет, чтобы часть от них была передана пострадавшим в России.

В марте 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил на продажу «Челси», которым владел с 2003 года. Под его правлением команда выиграла 21 трофей, включая 2 титула Лиги чемпионов.

Новым владельцем «синих» стал американец Тодд Боэли. «Челси» завершил сезон АПЛ-2022/23 на 12-м месте, набрав 44 очка.

Жоау Феликс с&nbsp;одноклубниками. «Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Источник: РИА Новости
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
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 - : -
12.08 17:00
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 - : -
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Эвертон – Фулхэм
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