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«Лидс» в ближайшее время объявит о назначении Фарке на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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В ближайшие 24 часа «Лидс» официально объявит о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

По данным источника, условия контракта согласованы. 46-летний специалист должен в среду приступить к тренировкам команды.

В «Лидсе» Фарке сменит Сэма Аллардайса, с которым клуб расстался по окончании сезона-2022/23 из-за того, что команда выбыла из АПЛ.

Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под его руководством клуб занял 10-е место в бундеслиге. До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.

Источник: The Athletic
ФК Лидс
Даниэль Фарке
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6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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