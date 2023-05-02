«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
«Челси» после ухода Романа Абрамовича — олицетворение мрака. Сумасшедшей длины заявка, отвратительные результаты и карусель тренеров — вот итоги нескольких месяцев работы Тодда Боэли. Будто этого мало, американское издание The Athletic выдало пачку инсайдов из раздевалки — и, похоже, синим будет чрезвычайно трудно выбраться из кризиса. Что же у них там творится?
Большая заявка давит на футболистов
Не зря большинство тренеров говорит, что плохо, когда игроков мало, но еще хуже — когда их много. Сейчас в ростере «Челси» больше 30 человек, а это значит, что очень многие из них практически не получат игрового времени. По данным The Athletic, именно по этой причине грустит немалая часть футболистов — знают, что у них мало шансов выйти в старте.
В свою очередь тренеры пытаются решить этот вопрос и дать поиграть всем (за основную команду в этом сезоне сыграли уже 33 футболиста), но от этого страдает качество футбола — немотивированные или пребывающие в плохой форме игроки не показывают ни хорошей взаимосвязи, ни своего таланта.
«Положительным моментом является то, что в команде есть удивительные футболисты, но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут несчастны. Всегда будет кто-то расстроен, потому что не все могут играть. Тренер может выбрать только 11 человек из 30 — это тяжело. Мы подписали восемь игроков в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе в следующем сезоне мы можем совершить те же ошибки», — лаконично подвел итог Тьяго Силва после матча с «Реалом».
Ухудшает ситуацию летняя трансферная кампания — ожидается приезд еще почти дюжины игроков. Так, «Челси» покупает Кристофера Нкунку, а из аренд возвращаются Ромелу Лукаку, Колуилл и Хадсон-Одои. Однако по данным The Athletic, боссы уже думают над сокращением заявки.
В ожидании чистки
Игроки, по данным издания, прекрасно понимают угрозу летнего сокращения. В «опасной зоне» в основном футболисты на коротком контракте — у кого остался год или два, не более. Многие из них в печали из-за неопределенности с будущим. Но не все — The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти сами. При этом среди них есть те, кто присоединился к команде только зимой.
В команде нет старших
Еще одной бедой инсайдеры американского издания называют отсутствие в команде опытных лидеров. Всем новичкам просто некому объяснить, что «Челси» за клуб и какие там победные традиции, — и никто не может напихать за плохие результаты. Одним из таких ветеранов был Жоржиньо, но он покинул клуб, а Мэйсон Маунт или Рис Джеймс сами достаточно молоды и проводят не лучший сезон.
Четыре тренера
Очевидный момент, поэтому кратко — «Челси» сильно мешает тренерская чехарда. С синими в этом сезоне поработали уже четыре тренера, в перспективе есть пятый — что не добавляет уверенности уже Фрэнку Лэмпарду. Легенда «Челси» понимает свое незавидное положение и тоже пребывает в невеселом настроении.
Несправедливые контракты
The Athletic утверждает, что все последние контракты, заключенные при Боэли, содержали интересный пункт — о сокращении зарплаты на 30% в случае, если «Челси» не играет в Лиге чемпионов. Пункт вполне разумный и логичный, но есть проблема — у футболистов, подписавших офферы до прихода американского бизнесмена, такого условия нет. Получается неравенство — играют плохо все, а платят за это из своего кармана только некоторые. Понятно, что позитива в раздевалку это не добавляет.
Мрачный итог
«Я не знаю, было ли еще когда-то так плохо», — заявил The Athletic анонимный игрок. И его можно понять: «Челси» проиграл в этом сезоне все и на всех парах мчится к антирекорду. В 2016 году синие заняли десятое место — сейчас есть все шансы выступить еще хуже.
Печальнее непонимание, как выбираться из кризиса. Раздутая заявка, финансовая сегрегация, отсутствие лидеров и тренерская карусель — все зашло слишком далеко. Как решить вопрос с игроками? Как найти тренера, согласного вляпаться в эту историю? Как уравнять контракты? Тодду Боэли предстоит много работы. А пока света в конце лондонского тоннеля нет — и вряд ли будет в следующем сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
2
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|2 : 2
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5