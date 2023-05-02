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Сегодня, 18:30

«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо

Артем Белинин
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Жоау Феликс празднует гол с одноклубниками
Жоау Феликс с одноклубниками.
Фото Global Look Press
Жоау Феликс и Кай Хаверц
Жоау Феликс и Кай Хаверц.
Фото Global Look Press
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Синие, держитесь.

«Челси» после ухода Романа Абрамовича — олицетворение мрака. Сумасшедшей длины заявка, отвратительные результаты и карусель тренеров — вот итоги нескольких месяцев работы Тодда Боэли. Будто этого мало, американское издание The Athletic выдало пачку инсайдов из раздевалки — и, похоже, синим будет чрезвычайно трудно выбраться из кризиса. Что же у них там творится?

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
02 мая, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Челси

Большая заявка давит на футболистов

Не зря большинство тренеров говорит, что плохо, когда игроков мало, но еще хуже — когда их много. Сейчас в ростере «Челси» больше 30 человек, а это значит, что очень многие из них практически не получат игрового времени. По данным The Athletic, именно по этой причине грустит немалая часть футболистов — знают, что у них мало шансов выйти в старте.

В свою очередь тренеры пытаются решить этот вопрос и дать поиграть всем (за основную команду в этом сезоне сыграли уже 33 футболиста), но от этого страдает качество футбола — немотивированные или пребывающие в плохой форме игроки не показывают ни хорошей взаимосвязи, ни своего таланта.

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«Положительным моментом является то, что в команде есть удивительные футболисты, но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут несчастны. Всегда будет кто-то расстроен, потому что не все могут играть. Тренер может выбрать только 11 человек из 30 — это тяжело. Мы подписали восемь игроков в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе в следующем сезоне мы можем совершить те же ошибки», — лаконично подвел итог Тьяго Силва после матча с «Реалом».

Ухудшает ситуацию летняя трансферная кампания — ожидается приезд еще почти дюжины игроков. Так, «Челси» покупает Кристофера Нкунку, а из аренд возвращаются Ромелу Лукаку, Колуилл и Хадсон-Одои. Однако по данным The Athletic, боссы уже думают над сокращением заявки.

Жоау Феликс и Кай Хаверц
Жоау Феликс и Кай Хаверц.
Фото Global Look Press

В ожидании чистки

Игроки, по данным издания, прекрасно понимают угрозу летнего сокращения. В «опасной зоне» в основном футболисты на коротком контракте — у кого остался год или два, не более. Многие из них в печали из-за неопределенности с будущим. Но не все — The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти сами. При этом среди них есть те, кто присоединился к команде только зимой.

В команде нет старших

Еще одной бедой инсайдеры американского издания называют отсутствие в команде опытных лидеров. Всем новичкам просто некому объяснить, что «Челси» за клуб и какие там победные традиции, — и никто не может напихать за плохие результаты. Одним из таких ветеранов был Жоржиньо, но он покинул клуб, а Мэйсон Маунт или Рис Джеймс сами достаточно молоды и проводят не лучший сезон.

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Четыре тренера

Очевидный момент, поэтому кратко — «Челси» сильно мешает тренерская чехарда. С синими в этом сезоне поработали уже четыре тренера, в перспективе есть пятый — что не добавляет уверенности уже Фрэнку Лэмпарду. Легенда «Челси» понимает свое незавидное положение и тоже пребывает в невеселом настроении.

Несправедливые контракты

The Athletic утверждает, что все последние контракты, заключенные при Боэли, содержали интересный пункт — о сокращении зарплаты на 30% в случае, если «Челси» не играет в Лиге чемпионов. Пункт вполне разумный и логичный, но есть проблема — у футболистов, подписавших офферы до прихода американского бизнесмена, такого условия нет. Получается неравенство — играют плохо все, а платят за это из своего кармана только некоторые. Понятно, что позитива в раздевалку это не добавляет.

Футболисты «Челси»
Фото Global Look Press

Мрачный итог

«Я не знаю, было ли еще когда-то так плохо», — заявил The Athletic анонимный игрок. И его можно понять: «Челси» проиграл в этом сезоне все и на всех парах мчится к антирекорду. В 2016 году синие заняли десятое место — сейчас есть все шансы выступить еще хуже.

Печальнее непонимание, как выбираться из кризиса. Раздутая заявка, финансовая сегрегация, отсутствие лидеров и тренерская карусель — все зашло слишком далеко. Как решить вопрос с игроками? Как найти тренера, согласного вляпаться в эту историю? Как уравнять контракты? Тодду Боэли предстоит много работы. А пока света в конце лондонского тоннеля нет — и вряд ли будет в следующем сезоне.

Фрэнк Лэмпард. Лэмпард — в «Челси». Вы серьезно?
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
Тодд Боэли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 4 4 84-30 76
2
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 4 : 1
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 1 : 2
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 1 : 0
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 3 : 1
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 3
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 2 : 2
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 34
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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