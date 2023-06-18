Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:59

Источник: Абрамович не хочет передавать Украине деньги от продажи «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается передавать Украине деньги от продажи лондонского клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 56-летний бизнесмен не подписывает договор о передаче средств, поскольку хочет, чтобы часть от них была передана пострадавшим в России.

В марте 2022 года Абрамович объявил о том, что выставил на продажу «Челси», которым владел с 2003 года. Новым владельцем «синих» стал американец Тодд Боэли.

В минувшем сезоне «Челси» финишировал на 12-м месте в АПЛ. Это худший результат для лондонцев с сезона-1993/94.

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
6
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Россию не пустили на Игры для спортсменов с ментальными особенностями. Опять вмешалась политика
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Дрон «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ во время первого боевого применения
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» близок к трансферу Хаверца из «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости