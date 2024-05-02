«Эвертон» может быть вынужден продать Пикфорда

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может покинуть клуб, сообщает TalkSport.

По сведениям источника, ливерпульцы могут быть вынуждены продать 30-летнего англичанина, если поглощение новыми владельцами провалится.

В текущем сезоне Пикфорд провел 39 матчей, в которых 13 раз сыграл на ноль и пропустил 51 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.