«Эвертон» может быть вынужден продать Пикфорда
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может покинуть клуб, сообщает TalkSport.
По сведениям источника, ливерпульцы могут быть вынуждены продать 30-летнего англичанина, если поглощение новыми владельцами провалится.
В текущем сезоне Пикфорд провел 39 матчей, в которых 13 раз сыграл на ноль и пропустил 51 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|4 : 2
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|3 : 0
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 2
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|4 : 1
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|4 : 2
|2.05
|21:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8
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