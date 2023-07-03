«Бернли» близок к подписанию голкипера «Манчестер Сити» и молодежной сборной Англии Траффорда

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может продолжить карьеру в «Бернли», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры могут завершиться в ближайшее время. Сумма потенциального трансфера оценивается в 14 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Траффорд является воспитанником «Манчестер Сити». Сейчас он в составе сборной Англии выступает на молодежном чемпионате мира.