Клопп хочет, чтоб «Ливерпуль» подписал Мбаппе в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал клуб подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Defensa Central.

По данным источника, Клопп хочет, чтоб в январе клуб усилил свою атаку. Отмечается, что травмы Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса и Диого Жоты побудили 55-летнего специалиста задуматься об усилении линии нападения.

Кроме того, подписание Мбаппе может помочь «Ливерпулю» в стремлении выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне и составить конкуренцию «Манчестер Сити» в АПЛ.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Контракт 23-летнего форварда с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.