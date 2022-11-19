Коло Туре возглавит «Уиган». Его брат Яя Туре отказался от предложения

Новым главным тренером «Уигана» станет экс-защитник «Ливерпуля» и «Арсенала» Коло Туре. Руководитель клуба чемпионшипа Талал Аль-Хаммад вылетел в Лондон, чтобы завершить переговоры с 41-летним ивуарийцем.

По информации Mirror, несколько дней назад брат Коло Яя Туре отказался от предложения «Уигана».

Коло Туре в сентябре 2017 года завершил карьеру игрока и присоединился к тренерскому штабу Брендана Роджерса в «Селтике». Затем в 2019 году они перебрались вместе в «Лестер».

«Уиган» ведет поиски нового тренера после увольнения Лиама Ричардсона на прошлой неделе из-за серии из восьми игр без побед.