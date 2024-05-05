«Брайтон» одолел «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Брайтон» дома обыграл «Астон Виллу» в матче 36-го тура АПЛ — 1:0.

У «чаек» гол на 87-й минуте забил Жоао Педро, добив мяч в ворота после собственного нереализованного пенальти.

«Брайтон» набрал 47 очков и занимает 11-е место. «Астон Вилла» с 67 очками — на 4-й строчке.