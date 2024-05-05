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Сегодня, 08:28

Гвардиола объяснил замену Холанна в матче «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном»

Виктория Кравченко
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал замену нападающего Эрлинга Холанна в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (5:1). В этой встрече норвежец отметился четырьмя голами.

«Эрлиг был огорчен заменой, я его понимаю. Его не устраивала работа арбитра, который не реагировал на нарушения против него. A сделал это, чтобы он успокоился», — цитирует испанца BBC.

В нынешнем сезоне на счету норвежца 36 голов и шесть голевых передач в 41 матче. «Манчестер Сити» с 82 очками занимает второе место в таблице Премьер-лиги. Команда отстает от «Арсенала» на один балл, но имеет игру в запасе.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Гвардиола оценил игру Холанна в матче «Сити» против «Вулверхэмптона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
12
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
13
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 3 : 0
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 0 : 0
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 4
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 1 : 3
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 5 : 1
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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