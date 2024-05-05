Гвардиола объяснил замену Холанна в матче «Ман Сити» с «Вулверхэмптоном»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал замену нападающего Эрлинга Холанна в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (5:1). В этой встрече норвежец отметился четырьмя голами.

«Эрлиг был огорчен заменой, я его понимаю. Его не устраивала работа арбитра, который не реагировал на нарушения против него. A сделал это, чтобы он успокоился», — цитирует испанца BBC.

В нынешнем сезоне на счету норвежца 36 голов и шесть голевых передач в 41 матче. «Манчестер Сити» с 82 очками занимает второе место в таблице Премьер-лиги. Команда отстает от «Арсенала» на один балл, но имеет игру в запасе.