Лопетеги отказался от работы в «Баварии» ради назначения в «Вест Хэм»
Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги вскоре может возглавить «Вест Хэм». Об этом сообщает Suddeutschen Zeitung.
По информации источника, 57-летний специалист воодушевлен идеей работы в лондонском клубе. Ради работы в стане «молотобойцев» испанец отказал «Баварии».
Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в августе 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|1 : 0
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|5 : 0
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Энтони Гордон
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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