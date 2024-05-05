Лопетеги отказался от работы в «Баварии» ради назначения в «Вест Хэм»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги вскоре может возглавить «Вест Хэм». Об этом сообщает Suddeutschen Zeitung.

По информации источника, 57-летний специалист воодушевлен идеей работы в лондонском клубе. Ради работы в стане «молотобойцев» испанец отказал «Баварии».

Последним местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», который он покинул в августе 2023 года.