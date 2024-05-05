Холанн повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1) оформил второй хет-трик в первых таймах матчей чемпионата Англии.

23-летний норвежец стал третьим футболистом в истории первенства, сделавшим за свою карьеру больше одного хет-трика в первых таймах матчей АПЛ, наряду с экс-нападающими «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коулом и Майклом Оуэном.

23-летний норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.