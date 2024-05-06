Миллиардер из Казахстана приобрел 90 процентов акций английского клуба из третьего дивизиона
Казахстанский предприниматель и инвестор Михаил Ломтадзе стал владельцем клуба «Уиком Уондерерс», сообщает BBC. Команда выступает в третьем по значимости дивизионе чемпионата Англии.
Компания бизнесмена Blue Ocean Partners Ltd купила 90 процентов акций «Уикома». В розыгрыше английской лиги 1 сезона-2023/24 команда заняла 10-е место, набрав 65 очков.
Ранее клуб становился полуфиналистом Кубка Англии сезона-2000/01.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|1 : 0
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|5 : 0
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Энтони Гордон
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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