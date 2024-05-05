«Челси» разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:0

«Челси» дома разгромил «Вест Хэм» в матче 36-го тура АПЛ — 5:0.

У «синих» дубль оформил Николас Джексон, по одному голу забили Коул Палмер, Конор Галлахер и Чуквунонсо Мадуэке.

«Челси» набрал 54 очка и поднялся на 7-е место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Юнайтед» (54 очка) по дополнительным показателям.

«Вест Хэм» с 49 очками — на 9-й строчке.