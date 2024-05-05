«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 мая. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Юргена Клоппа набрала 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги. Клуб из Тоттенема с 60 баллами располагается на пятой строчке премьер-лиги.

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