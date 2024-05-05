«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 5 мая. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Команда Юргена Клоппа набрала 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги. Клуб из Тоттенема с 60 баллами располагается на пятой строчке премьер-лиги.
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65-59
|51
|
9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
12
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
13
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7