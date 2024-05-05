Палмер стал третьим игроком в истории АПЛ, сделавшим 30 результативных действий за сезон до 22 лет
Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал третьим игроком в истории АПЛ преодолевшим отметку в 30 голевых действий за сезон до 22 лет.
21-летний англичанин отметился голом в матче против «Вест Хэма» в 36-м туре АПЛ. Теперь на счету Палмера 30 (21+9) результативных действий в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Ранее подобного в АПЛ до 22 лет добивались только экс-форвард «Блэкберна» Крис Саттон и бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер.
В сентябре прошлого года Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65-59
|51
|
9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
12
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
13
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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