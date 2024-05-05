«Я больше не могу продолжать». Клопп — о решении покинуть «Ливерпуль» в конце сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свое решение уйти из команды по окончании текущего сезона.

«Последние несколько недель игра команды была неважной, из-за чего многие стали говорить, что я очень устал от всего этого. Скажу: я просто постарел. Но до самого последнего дня я продолжу быть вовлеченным в работу на все 100%.

Уверен, что, если бы я не принял это решение, уже в следующем сезоне все могло бы усложниться. То, как мне пришлось бы вести предсезонную подготовку, подтолкнуло меня к такому важному решению. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Англии (сезон-2019/20), обладателями Кубка страны (2021/22) двукратными триумфаторами Кубка английской лиги (2021/22, 2023/24), а также победителями Лиги чемпионов (2018/19).

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 35 матчах.