Полузащитник «Челси» Галлахер: «Тухель говорил, что у меня много схожих качеств с Канте»

Полузащитник «Челси» Коннор Галлахер рассказал, что бывший тренер синих Томас Тухель сравнивал его с Н'Голо Канте.

«Перед стартом сезона Тухель говорил мне, что у меня много схожих качеств с Канте. Тогда мне показалось это смешным. Я считаю Канте одним из лучших полузащитников мира, поэтому я был бы рад, если бы Тухель сказал, что я хотя бы наполовину так же хорош», — цитирует Tribal Football Галлахера.

В текущем сезоне 22-летний Галлахер провел за «Челси» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах.