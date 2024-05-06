Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:09

Кин назвал Холанна «избалованным ребенком» за его негативную реакцию на замену

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна «избалованным ребенком» после того, как тот негативно отреагировал на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1).

Холанн забил четыре мяча и был отправлен на скамейку запасных на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел Хулиан Альварес. Норвежец явно выражал недовольство в связи с заменой, но главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил поведение игрока реакцией на судейство матча.

«Вчера мы видели, как Холанда увели, он был не слишком счастлив и вёл себя как избалованный ребенок. Я думаю, что когда у тебя ссора между тренером и звёздным игроком и когда результаты идут не в твою пользу, это не помогает. Но поскольку они выигрывают матчи, а Холанд забивает голы, об этом почти забыли», — приводит слова Кина Daily Mail.

«Манчестер Сити» после 36-ти туров АПЛ набрал 82 очка и идет на втором месте в турнирной таблице, на балл отставая от «Арсенала». При этом, команда Гаврдиолы имеет матча в запасе. Перенесенная встреча 34-го тура с «Тоттенхэмом» состоится 14 мая.

Источник: Daily Mail
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Певица Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ Трэвисом Келси
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Владимир Ивич — первый кандидат на пост главного тренера «Спартака». Чем экс-наставник «Краснодара» лучше Слишковича
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потерявшему сознание во время матча хавбеку «Моленбека» поставили диагноз

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости