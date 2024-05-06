Кин назвал Холанна «избалованным ребенком» за его негативную реакцию на замену

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна «избалованным ребенком» после того, как тот негативно отреагировал на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1).

Холанн забил четыре мяча и был отправлен на скамейку запасных на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел Хулиан Альварес. Норвежец явно выражал недовольство в связи с заменой, но главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил поведение игрока реакцией на судейство матча.

«Вчера мы видели, как Холанда увели, он был не слишком счастлив и вёл себя как избалованный ребенок. Я думаю, что когда у тебя ссора между тренером и звёздным игроком и когда результаты идут не в твою пользу, это не помогает. Но поскольку они выигрывают матчи, а Холанд забивает голы, об этом почти забыли», — приводит слова Кина Daily Mail.

«Манчестер Сити» после 36-ти туров АПЛ набрал 82 очка и идет на втором месте в турнирной таблице, на балл отставая от «Арсенала». При этом, команда Гаврдиолы имеет матча в запасе. Перенесенная встреча 34-го тура с «Тоттенхэмом» состоится 14 мая.