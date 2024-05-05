«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 36-го тура чемпионата Англии.
Игра состоится 5 мая на стадионе «Энфилд». Начало — в 18.30 мск.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял, Биссума, Сарр, Бентанкур, Джонсон, Кулушевски, Сон.
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Тоттенхэм» идет 5-м (60).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
12
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
13
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|5 : 0
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
Новости