Гвардиола объяснил, почему накричал на Махреза и Грилиша во время матча с «Лейпцигом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему повысил голос на Рияда Махреза и Джека Грилиша во время матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (6:3).

«Мы поговорили в перерыве о том, что нужно делать, а что нет, но они не сделали этого. Споры иногда происходят. Соперних хорошо вытягивал наших игроков и проводил быстрые контратаки. Нам было сложно контролировать ситуацию», — цитирует Гвардиолу BT Sport.

В этой встрече Махрез и Грилиш забили по голу. Во 2-м туре группового этапа «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ». Игра состоится 28 сентября.