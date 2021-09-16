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Гвардиола объяснил, почему накричал на Махреза и Грилиша во время матча с «Лейпцигом»

12:05
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему повысил голос на Рияда Махреза и Джека Грилиша во время матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (6:3).

«Мы поговорили в перерыве о том, что нужно делать, а что нет, но они не сделали этого. Споры иногда происходят. Соперних хорошо вытягивал наших игроков и проводил быстрые контратаки. Нам было сложно контролировать ситуацию», — цитирует Гвардиолу BT Sport.

В этой встрече Махрез и Грилиш забили по голу. Во 2-м туре группового этапа «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ». Игра состоится 28 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.bt.com/sport

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Виктория Кравченко все материалы автора

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