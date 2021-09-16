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«Запрос о трансфере я написал на салфетке». Руни рассказал о переходе в «Манчестер Юнайтед»

10:58
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал, как перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», когда он еще был футблистом.

«Я был неверотяно расстроен, так как любил клуб и хотел играть за «Эвертон», — цитирует Руни Daily Star. - Конечно, когда-то я бы все равно ушел, ведь я бы хотел стать лучше и выиграть трофеи. Но я был опустошен.

Мне предлагали идти играть за «Челси», потому что там мне предложили больше всего денег. Однако я сказал: «Вы не решайте, куда мне идти. Я хочу перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне ответили, что в «Манчестер Юнайтед» можно попасть только, отправив заявку на трансфер. Это было в офисе Мойеса.

Я пошел в столовую и написал на салфетке: «Я, Уэйн Руни, прошу перевести меня из футбольного клуба «Эвертон» или что-то такое. Потом я вернулся в офис Мойеса и сказал: «Вот и все». Было такое чувство, что в какой-то степени меня загнали в угол, но так бывает в футболе».

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Роман Шишов все материалы автора

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