«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона

«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи до конца сезона

«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Посещать встречи АПЛ на «Стэмфорд Бридж» смогут только владельцы абонементов.

При этом билеты на оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала», на встречу 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас», а также на игру 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» будут доступны для покупки.

Напомним, что ограничения на «Челси» были наложены властями Великобритании из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.