Рангник предложил судьям АПЛ со следующего сезона тренироваться с клубами, чтобы улучшить отношения с игроками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предложил судьям Английской Премьер-лиги (АПЛ) тренироваться с клубами.

Как сообщает Daily Mail, немецкий специалист предположил, что отношения между футболистами и арбитрами могут быть улучшены, если судьи будут тренироваться вместе со спортсменами на тренировочных базах команд АПЛ.

Данную идею Рангник выдвинул на встрече тренеров с главой английских судей Майклом Райли.

По информации источника, его идею поддержали все присутствующие на собрании специалисты. Судейский корпус в скором времени рассмотрит данное предложение. Вполне возможно, что его одобрят уже к старту следующего сезона.