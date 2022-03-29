Торрейра и Эль-Ненни могут летом покинуть «Арсенал»

«Арсенал» готов позволить полузащитнику Лукасу Торрейре покинуть клуб на постоянной основе в июне.

По данным журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время состоятся переговоры с «Фиорентиной», за которую игрок выступает на правах аренды с августа 2021 года. Итальянский клуб может выкупить Торрейру за 15 миллионов евро.

Также сообщается, что полузащитник Мохамед Эль-Ненни также покинет «Арсенал», переговоры о продлении его контракта пока не ведутся.

В текущем сезоне 29-летний Эль-Ненни сыграл 10 матчей за английский клуб и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

26-летний Торрейра сыграл в сезоне-2021/22 за «Фиорентину» 28 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.