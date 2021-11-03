«Если бы «Ювентус» забил «Зениту» не четыре, а семь, никто не удивился бы». Жесткое мнение из Италии

Острое интервью экс-защитника «Интера», «Болоньи», «Аталанты» и «Сампдории» Массимо Паганина, который был одним из двух комментаторов матча в Турине на Canale 5.

— Как вам российская команда? — вопрос Паганину.

— Признаюсь, разочарован. Понятно, что «Ювентус» сильнее априори, но где злость и жесткая борьба?! Ваши футболисты уступали в единоборствах так, словно были не соперником «Старой синьоры» в официальном турнире, а спарринг-партнером на тренировочной базе. Против нынешнего «Юве» точно можно и нужно играть наглее и агрессивнее! Дибала, наверное, до сих пор удивляется, что ему подарили столько свободного пространства. Да и Кьеза — тоже.

— Что как бывший защитник скажете о выступлении ваших коллег по амплуа?

— Ракицкий и Ловрен — ребята с огромным опытом, в том числе в Лиге чемпионов. Что бы ни объяснял им на установке главный тренер, по ходу встречи они должны сами перестраиваться, если видят, что дела идут плохо. Барриоса и особенно Вендела просто затоптали, парням следовало помогать и пытаться как-то отодвинуть «Юве» от своей штрафной. Мостовой и Клаудинью не помогают в опорной зоне, там должны по логике страховать центральные защитники.

Но, видимо, у Ракицкого и Ловрена уже нет столько энергии. Оба из последних сил держали осаду в своей штрафной, а вот перед ней царил бардак. Если бы туринцы забили не четыре, а семь голов, никто не удивился бы.

— «Зенит» заслуживает критики, но согласитесь, что Дибала провел чуть ли не лучший матч в сезоне, а после перерыва разошелся и Кьеза.

— Это так. Дибала моментами напоминал Марадону, который умел в одиночку тащить команду. Но таким Пауло сделал сам «Зенит»! В серии А аргентинцу не дают так развернуться, у нас защитники куда жестче и злее.

Плюс бросалось в глаза, что у «Зенита» нарушена связь между линиями. А когда образуются «черные дыры» в обороне, Дибала и Кьеза рвут соперника на части, это логично. Я видел обширные обзоры игр клуба из Петербурга со «Спартаком» и «Динамо». Тогда «Зенит» чувствовал себя настолько же уверенно, как «Ювентус» против него. Ваша лига явно уступает чемпионату Италии в интенсивности, скоростной технике, тактике. Так что победа «Юве» абсолютно закономерна.

— Что думаете об отдельных футболистах?

— Азмун, по моему мнению, не для большой европейской команды. Малком кажется мне качественнее Клаудиньо. Вендел провалил встречу в Турине, но, наверное, бразилец вышел не на своей основной позиции: Кузяев по такой игре точно помог бы гораздо больше. Его и Дугласа Сантоса явно не хватало, но травмы — часть жизни любого коллектива. Центральные защитники, к сожалению, не тянут на фоне топовых соперников по Лиге чемпионов. Вратарь, если честно, тоже особо не впечатлил — в нем не чувствуется уверенности.

— Хоть что-то положительное разглядели?

— Мостовой в первом тайме моментами проявлял активность впереди — хотя бы на фоне остальных. Не могу бросить камень в огород Караваева и Сутормина: они сделали то, что могли в этом хаосе. Барриос разрывался за двоих или троих, но он же не робот. В итоге колумбиец опаздывал то тут, то там. «Ювентус» оказался быстрее, хитрее и техничнее.

— Что надо сделать «Зениту», чтобы выйти на другой уровень?

— Судя по тому, что увидел, проблем слишком много. И без серьезного обновления состава их не решить. На РПЛ его хватает, а на Лигу чемпионов категорически нет — ни по качеству, ни по количеству игроков. Видно, что вашему тренеру приходится латать дыры. Наверное, иногда это получается, но в Турине точно не вышло.

— В свое время вы выступали в «Болонье» и «Интере» вместе с двумя Игорями — Колывановым и Шалимовым. Насколько то поколение россиян сильнее нынешнего?

— На порядок, это точно! Колыванов и техничен был, и физически отменно готов. А удар какой! Штрафные бил на загляденье, до сих пор помню. На тренировках работал, словно боевая машина. А в матчах никого не боялся, смело лез на защитников. Если бы не серьезная травма, то после «Фоджи» и «Болоньи» мог в топ-клуб попасть.

Шалимов туда и попал — в «Интер». Классный футболист. Уверен, что мог бы ярче проявить себя в серии А, если бы не определенные жизненные моменты. С Шалимовым, кстати, пересекался и в «Интере», и в «Болонье».

А с третьим Игорем — Симутенковым — едва не оказался в «Реджане»: я только ушел оттуда, а он как раз приехал из России. Но успел поиграть против него — тоже хороший нападающий. К сожалению, во всей вашей сборной, а не только в «Зените» сейчас нет таких мастеров, как три Игоря. Пользуясь случаем, с удовольствием передаю им привет!