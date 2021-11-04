Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов, работе Сергея Семака, трансферах питерского клуба и будущем Артема Дзюбы.

Семак решил сыграть с «Ювентусом» так же, как с «Динамо»

— После поражения в Турине (2:4) главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал: «Понятно, что лакмусовая бумажка — результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков — критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации». Справедливое замечание?

— Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды. Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у «Ювентуса» более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.

— О чем?

— Аллегри сделал выводы из двух поражений в серии А и из первого матча с «Зенитом». Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.

— Что тогда скажете о Семаке?

— А «Зенит» играл предсказуемо. Семак выбрал примерно такой же план, что и на матч с «Динамо». Но думать, что «Ювентус» не отсматривает игры питерцев и не делает определенных поправок, — довольно легкомысленно... Во вторник «Юве» просто давил на слабые места команды Семака, подлавливал ее на этом. Хозяева хорошо подготовились тактически. Поэтому я бы не делал упор именно на составе, на комплектовании. Есть тактика. Есть такие старорежимные понятия, как боевой дух, воля к победе, — их тоже обязательно нужно учитывать.

— Что вы имеете в виду?

— Ребята из «Зенита» почему-то боялись играть против «Ювентуса». Хотя вроде бы все взрослые люди, выступали на больших турнирах. Но подопечные Семака как-то робко действовали. Почему? Вот говорят, что Дзюба уже не тянет, и так далее...

— Вы с этим не согласны?

— Дзюба за счет своего присутствия на поле заводит команду, поднимает ее моральный дух на другой уровень. Он-то как раз боец. Еще Ракицикий пытался как-то добавить нерва.

— Вы про то, как он пихал Крицюку в конце первого тайма?

— И про это тоже. Вот именно таких эмоций, бойцовских качеств в том числе гостям и не хватало.

Малком — это трансфер не на 40 миллионов. И даже не на 20

— Вы думаете, это идет от тренера?

— И от него тоже. Футбол — коллективный вид спорта. Поэтому я бы одно от другого не отделял. Можно, конечно, все шишки валить на состав, но... Да, кто-то сыграл хуже других. Сутормин, Ловрен слабо сыграли, Вендел отвратительно действовал. Азмун потерялся, заблудился...

— А вы не считаете, что все-таки нужно задавать вопросы и по трансферной политике клуба? Вот вы упомянули Ловрена, который, по мнению многих специалистов, сдал в последнее время. Его приобретение — ошибка?

— Не готов сейчас обсуждать этот конкретный трансфер. Не знаю, как он осуществлялся. Да, против «Ювентуса» он выглядел довольно слабо. Тем не менее ему доверяют капитанскую повязку.

— Тогда вопрос про Малкома. «Зенит» заплатил за него 40 миллионов. Но как бразилец помог команде в Лиге чемпионов?

— Да, он бесконечно травмирован... Понятно, что это трансфер не на 40 миллионов. И даже не на 20. Малком оказался ломким, неэффективным. Отнюдь не лидер команды, не делает разницу. Все никак не может выйти на свой пик формы. Но на этом фоне у «Зенита» были и отличные трансферы.

— Например?

— Клаудиньо.

— Но против «Ювентуса» он мало что показал.

- Ну а кто там что показал? Уровень соперника все-таки серьезный. Тем не менее, считаю, можно было сыграть чуть смелее, лучше. А так рассыпаться... Не знаю. Ведь, по большому счету, повезло, что ушли на перерыв при счете 1:1. Я про гол гостей. Однако не сделали выводов, не перестроились. Вышли на второй тайм и играли примерно в то же самое. И даже без пенальти моменты у ворот Крицюка возникали один за другим. К какой-то минуте в активе «Юве» было уже 20 ударов! Ну это, согласитесь, очень много. Меня это расстроило.

— Нужно ли «Зениту» купить еще троих сильных исполнителей, чтобы в будущем на равных соперничать с «Ювентусом»?

— На кого менять? Понятно, что костяк есть. Менять Вендела, Азмуна? Покупать вместо них за 20, а то и 30 миллионов?

Травля Дзюбы стала модой. Он заслуживает другого отношения

— Тогда, получается, у «Зенита» изначально не было шансов в группе с «Ювентусом» и «Челси»?

— Немногие могли бы выйти в плей-офф из такой группы. «Челси» вообще-то пока действующий победитель турнира. Объективно сложно было рассчитывать на место выше третьего. «Зенит» его, видимо, и займет, опередив «Мальме». Немного грустно, что мы увидели такую игру питерцев в Турине. Я ожидал другой — более смелой, уверенной. Но думать, что команда Семака обязательно должна победить «Ювентус», да еще и в гостях, все-таки странно. Бывают, конечно, матчи, когда залетают шальные мячи или кто-то упадет, поскользнется. Но объективно «Ювентус», конечно, сильнее. Вот с командами уровня «Милана» «Зенит» мог бы, наверное, постараться взять верх. Ну и посмотрите, как играет, например, «Шахтер» с модным тренером Де Дзерби.

— Вы похвалили Дзюбу за его бойцовские качества, моральных дух.

— Артем — лидер команды, он один из лучших футболистов нашего чемпионата.

— Не считаете, что его время уходит?

— У любого игрока есть свой предел. Но Дзюба заслуживает другого к себе отношения. Не понимаю того повального хейта Артема, травля его со всех сторон стала какой-то модой. Меня это действительно коробит. Можно не любить игрока, но так его хейтить...

— Так нужно ли клубу предложить ему новый контракт?

— Решение за «Зенитом». Но, на мой взгляд, он точно приносит пользу. В матче с «Ювентусом», думаю, должен был раньше выходить на поле. Уже в начале второго тайма. Выпускать Азмуна без Дзюбы в той игре было бессмысленно.

— Есть ли у «Зенита» перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?

— В «Зените» на внутренней арене он добился феноменальных результатов. А вот на внешней... Возможно, и стоит задуматься в перспективе о другом специалисте. Смотря чего хочет «Зенит». Нет, я не говорю, что Семак плохой тренер. Но пока в Лиге чемпионов он стучится в закрытую дверь. С другой стороны, весной «Зенит», похоже, будет играть в плей-офф Лиги Европы. Там соперники все-таки более доступные. Давайте посмотрим, как проявит себя Сергей Богданович на этом уровне. Мерить его по «Ювентусу» не совсем правильно.