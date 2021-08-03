Представляем соперника красно-белых по отборочному турниру Лиги чемпионов.

Тренер

Ключевая дуэль двух предстоящих матчей — тренерская. Главный тренер «Спартака» Руй Витория работал в «Бенфике» три с половиной года, а с именем Жорже Жезуша связаны основные успехи лиссабонцев первой половины прошлого десятилетия. 67-летний португалец работал в «Бенфике» с 2009 по 2015 год, после чего ушел к вечным противникам «орлов» — «Спортинг» предложил более высокую зарплату. С бело-зелеными Жезуш так ни разу и не выиграл чемпионат Португалии, хотя «Бенфику» приводил к титулу трижды. Ровно год назад эпатажный тренер вернулся на «Да Луж» после успешной работы во «Фламенго»: в 2019 году Жезуш привел знаменитый бразильский клуб к долгожданной победе в Кубке Либертадорес.

Нынешние тренеры «Спартака» и «Бенфики» друг друга не любят. Витория как раз сменил Жезуша летом 2015 года и дважды сделал «орлов» чемпионами Португалии. Тренер «Спортинга» ревновал коллегу. Жорже называл Руя «выскочкой» и «не тренером», а однажды произнес слова, которые тут же превратились в локальный мем: «Чтобы управлять «Бенфикой», нужно уметь тренировать. Чтобы управлять Ferrari, нужно уметь на ней ездить. Посмотрим, будет ли этот Ferrari ездить».

O Ferrari do Rui Vit?ria



Disse em tempos Jorge Jesus, que o Rui Vit?ria n?o tinha unhas para o Ferrari Benfica. E no passado domingo aos 90', o drag?o l? cuspiu o seu fogo na luz, deixando os encarnados... (continua)

ler restante texto: https://t.co/8AnIc9rL4v pic.twitter.com/DqoCf047sD — Melhores Sites (@MelhoresSites1) April 17, 2018

Тактика

Первый год Жезуша после возвращения завершился катастрофически: впервые с сезона-2012/13 «Бенфика» не выиграла ни одного трофея. Кроме того, из Лиги чемпионов лиссабонцы вылетели от греческого ПАОК еще на стадии отбора, а в Лиге Европы завершили выступление в 1/16 финала.

Неудивительно, что весь год «Бенфика» находилась в поисках. Тактическая схема постоянно менялась: до января Жезуш был верен 4-4-2 с одним ярко выраженным опорником, затем переключился на двух, а во второй половине сезона стал чаще играть в три центральных защитника.

Судя по последним товарищеским матчам, в новый сезон «Бенфика» войдет с расстановкой 4-1-3-2, которая была основной прошлой осенью. Но возможен вариант и с одним нападающим, и с блоком 3-Х-Х. Витория наверняка в курсе, что Жезуш в межсезонье активно оттачивает разные сочетания.

Ориентировочный состав

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Стоимость составов:

«Спартак» — 144 300 000 евро

«Бенфика» — 323 350 000 евро

В российской премьер-лиге по совокупной цене футболистов «Спартак» уступает только «Зениту» на 15 миллионов евро. Transfermarkt считает, что в Португалии дороже «Бенфики» нет никого — и стоимость состава лиссабонцев более чем в два раза выше стоимости игроков московского клуба.

В «Бенфике» самая высокая цена на рынке у флангового форварда Рафы Силвы (23 миллиона евро). Чуть уступает португальцу в стоимости испанский защитник Алехандро Гримальдо (22 миллионов евро). А на третьем месте — сразу три футболиста, у которых по 20 миллионов евро: опорный полузащитник Юлиан Вайгль, вингер Эвертон и центрфорвард Дарвин Нуньес.

Результаты товарищеских матчей

«Бенфика» — «Ковилья» — 2:0 (Паулу Бернарду, Чикинью)

«Бенфика» — «Фаренсе» — 3:2 (Ферру, Гонсалу Рамуш, Араужу)

«Бенфика» — «Белененсеш» — 0:0

«Бенфика» — «Каса Пиа» — 2:1 (Гонсалу Рамуш, автогол)

«Бенфика» — «Альмерия» — 2:1 (Пиззи, Вальдшмидт)

«Бенфика» — «Лилль» — 1:0 (Гонсалу Рамуш)

«Бенфика» — «Марсель» — 1:1 (Пиззи)

Лиссабонцы в контрольных матчах не уступили ни разу, но вряд ли по результатам можно делать глубокие выводы — «Спартак» тоже на июльском выставочном турнире сыграл блестяще, но в чемпионате России пока не впечатляет.

Трансферы

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Мы привыкли к тому, что каждым летом «Бенфика» продает своих талантливых футболистов за фантастические суммы, но сейчас выручка «орлов» пока относительно небольшая. Во многом на это повлиял скверный сезон-2020/21, ведь лиссабонцы не попали в групповой этап Лиги чемпионов, а значит, не были на виду. Поэтому «Бенфике» жизненно необходимо оказаться в главном еврокубке сейчас, ведь с деньгами в клубе не все в порядке. В июле еще и был арестован президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и налоговых махинациях. И это в перспективе может отразиться на спонсорских контрактах лиссабонцев.

Главная на сегодня покупка «Бенфики» — нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук. В прошлом чемпионате Бельгии он забил 17 мячей, а на Евро-2020 поразил ворота сборных Нидерландов и Северной Македонии. Это тот самый футболист, который осенью 2019 года после выхода украинцев на чемпионат Европы сказал: «Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро». Эта цитата вызвала оживленную реакцию в нашей стране.

Правда, со «Спартаком» Яремчук не сыграет: «Бенфика» пока не заявила украинца на отборочные матчи Лиги чемпионов, так как он перешел несколько дней назад.