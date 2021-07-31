«Бенфика» перед матчами со «Спартаком» подписала Яремчука
20:43
Форвард сборной Украины Роман Яремчук перешел в «Бенфику», сообщает 31 июля официальный сайт клуба.
?? Yaremchuk ? do SL Benfica!#EPluribusUnum pic.twitter.com/EChf19pDMH— SL Benfica (@SLBenfica) July 31, 2021
Контракт рассчитан до 2026 года. Португальский клуб является соперником «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
25-летний украинец в прошлом сезоне выступал за «Гент». Он провел 43 матча за бельгийский клуб и забил 23 мяча при восьми голевых передачах. Также он забил два мяча и сделал один результативный пас в пяти матчах за сборную Украины на Евро-2020.
Матчи «Спартака» и «Бенфики» состоятся 4 и 10 августа.
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