«Спартак» любит Португалию в ЛЧ. Пойдет ли Витория путем Романцева и Федотова?

Обозреватель «СЭ» анонсирует первый матч «Спартака» в квалификации Лиге чемпионов-2021/22.

Витория и Жезуш

Попробуйте быстро и без паузы произнести: «Жорже Жезуш». Имя и фамилия главного тренера «Бенфики» — лучшая скороговорка для телекомментаторов, проверка на прочность уровня Лиги чемпионов. Такая же, какими станут его «орлы» сегодня и через неделю для «Спартака» и его главного тренера Руя Витории в квалификации ЛЧ.

Когда красно-белым выпала в третьем отборочном раунде именно «Бенфика», я ахнул. Как специально! Битва за престиж главного еврокубка и деньги, которые он приносит, мигом переросла в личную дуэль. В сшибку двух гордых португальцев, которые терпеть не могут друг друга и будут делать все, чтобы в первую очередь именно из-за этой неприязни выбить соперника из турнира. «Ничего не изменилось», — сказал на предматчевой пресс-конференции Витория, не пожелав высказываться по теме более подробно. Но эти слова сказали все.

В сегодняшнем открытом информационном пространстве все уже знают о личном конфликте Жезуша с Виторией, когда нынешний главный тренер «Спартака» в 2015 году занял место Жорже во главе «Бенфики», а тот, оскорбленный предложением президента клуба Виейры о двукратном понижении зарплаты (и это после двух чемпионских титулов кряду!), перешел в лиссабонский же «Спортинг». Знатоки утверждают, что это примерно то же, как если бы Валерий Газзаев из ЦСКА отправился бы в «Спартак». С другой стороны, как же тогда Жезушу потом удалось вернуться?

А тогда, в сезоне-2015/16, они знатно пофехтовали едкими фразами, как россиянки с француженками — уколами в финале Олимпиады в Токио. Жезуш, выиграв два первых очных матча у Витории (включая Суперкубок), заявил ни много ни мало, что пока не признает Руя как тренера и назвал его просто одноклубником по «Бенфике». С прозрачным намеком на то, что, работая с «орлами», надо атаковать, чего его оппонент делать не собирается.

Витория ответил победой в третьей очной встрече и чемпионским титулом, опередив команду Жезуша на два очка. А год спустя выиграл португальскую лигу еще раз. Жорже, в свою очередь, за три года не смог прервать многолетнюю серию «Спортинга» без чемпионства — это произойдет уже в недавно завершившемся сезоне без него.

А Жезуш, чуток отдышавшись в Саудовской Аравии, рванул в Бразилию, где превратил «Фламенго» в чемпиона Бразилии и обладателя Кубка Либертадорес, проигравшего в финале чемпионата мира среди клубов «Ливерпулю» Юргена Клоппа лишь в овертайме.

За это время взаимные обиды Жезуша и «Бенфики», видимо, сошли на нет, раз с прошлого года они снова воссоединились. А вот с Виторией — остались. Хотя они пересекались на несколько недель в Саудовской Аравии и даже жили в одном отеле, но встретиться не пожелали. Кабы можно было в этой стране употреблять алкоголь, взяли бы бутылочку портвейна — и за долгий вечер наверняка разрулили былые вопросы.

Но Андрея Канчельскиса, который сто лет назад по незнанию привез бутылочку доброго вина в подарок президенту саудовского клуба, на границе без разговоров упекли в каталажку. Ненадолго, понятно, — но с такими суровыми традициями ни о каком портвешке и чарке дружбы между двумя португальскими тренерами и речи быть не могло.

Они остались трезвы и друг на друга злы. Что придаст их противостоянию в квалификации Лиги чемпионов особый вкус.

Хорошая примета для москвичей

Вообще-то Португалия как соперник — хорошая примета для «Спартака» в Лиге чемпионов. Встречались красно-белые с представителями этой страны не так чтобы очень часто — но за единственным исключением без отрицательных для себя эмоций.

Тон задал Олег Романцев. В последней в истории ЛЧ, когда красно-белые вышли из группы, 2000/01, они дважды хлопнули «Спортинг» с общим счетом 6:1, накидав ему по три в обеих столицах. И пострадал от «Спартака» — кто бы вы думали? Лично Петер Шмейхель, легенда «МЮ» и папа будущей звезды Евро-2020.

Романцев слыхом не слыхивал термина «матч-менеджмент», но именно им он и занялся в перерыве московской встречи, когда Луис Робсон по прозвищу Максимка лишь на 44-й отыграл забитый Са Пинту мяч. «Гол в раздевалку» (опять же не было в ту пору такого термина!) Олега Ивановича не разжалобил, и прямо в перерыве он заменил Ширко и Штолцерса на Маркао и Баранова.

И что бы вы думали? Маркао и сделал дубль во второй половине тайма, причем сперва всадил мяч головой в «девятку» как раз после навеса Баранова, а затем разыграв «стеночку» с соотечественником Робсоном, словно те Черенков с Родионовым. Меньше месяца спустя в Лиссабоне было уже просто 3:0 в пользу гостей. Там дубль в ворота Шмейхеля-старшего делал уже Егор Титов, а началось с его же прострела, приведшего к срезке Димаша в свои ворота. Шмейхель уже просто не знал, на кого спускать собак.

В 2006-м, через год после того, как тот же «Спортинг» в домашнем финале Кубка УЕФА проиграл ЦСКА, лиссабонский клуб снова пострадал от «Спартака». В Москве-то клубы разошлись миром, а вот на «Жозе Алваладе» красно-белые в точности повторили счет матча «львов» с красно-синими. Да и московской игры с тем же «Спартаком» 2000-го.

3:1 — в последнем туре группового турнира спартаковцы одержали единственную в той ЛЧ победу. Но, так или иначе, Григорьич, Владимир Федотов, продолжил традицию Романцева, а Роман Павлюченко, Максим Калиниченко и Денис Бояринцев (он же забил и в Москве) своими голами отправили «Спартак» в Лигу Европы, сдвинув «Спортинг» на последнее место в группе.

Со времен победы Эмери над Жезушем остался один Ребров

А как не помнить валидольную победу «Спартака» Унаи Эмери уже над самой «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов в Лужниках в октябре 2012-го — 2:1? С мячом Рафаэля Кариоки на третьей минуте и победным автоголом (красно-белые тогда уже предвидели тренд Евро-2020!) Жардела; с заменой Джано, которая сломала спартаковцам игру и привела к последнему получасу сплошного нервяка и, по большому счету, «отскоку»?

Единственный, кто объединяет тот «Спартак» с нынешним, — Артем Ребров. Но сейчас с «Бенфикой» он сыграет едва ли. Зато «орлов» снова тренирует тот же Жорже Жезуш. Девять лет назад в их основе играли, например, будущие спартаковец Мельгарехо и зенитовец Гарай — чего оба, уверен, даже вообразить себе не могли.

На «Да Луж», правда, пару недель спустя «Спартак» устроился на 0:2, впервые проиграв португальцам в Лиге чемпионов. И, если бы проход определялся по итогам домашнего и гостевого матчей, красно-белые дальше бы не вышли. Они, впрочем, не вышли и так. Как и «Бенфика»: второе место в той группе после «Барселоны» занял «Селтик», которому «Спартак» проиграл дважды.

Кроме тех трех домашних очков с «Бенфикой», больше в той Лиге он не разжился вообще ничем. И, не дожидаясь конца группового турнира, гендиректор Карпин уволил тренера Эмери, вернувшись на утраченное после длинного сезона-2011/12 место. Не ведал еще тогда Валерий Георгиевич ни о «сбитом летчике», ни о путешествии по Мальоркам и Армавирам, ни о том, что станет самым долгоработающим тренером РПЛ в Ростове, ни о том, что после него возьмет сборную, а чуть больше недели спустя откажется от совмещения...

За девять лет с момента победы Эмери над «Бенфикой» красно-белые в групповом турнире Лиги чемпионов выиграют только один матч — 5:1 у «Севильи» в 2017-м.

Промесу еще набирать и набирать форму

«Бенфика» Жезуша дважды становилась жертвой легендарного «проклятья Белы Гуттмана», проиграв финалы Лиги Европы «Челси» и «Севилье». «Бенфика» Витории проходила в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» (с тех пор-то наши клубы в игры на вылет никак и не выйдут), в четвертьфинале грызлась до последнего с «Баварией»; на следующий сезон снова выходила в плей-офф, но попадала под Дортмунд Тухеля.

А вот на третий было совсем плохо — 6 поражений в 6 матчах, два из которых — от ЦСКА. Помнит ли Руй этот кошмарный сон и его действующих лиц — Акинфеева, Марио Фернандеса, Васина, Щенникова, Дзагоева, Кучаева? Нынешний главный тренер армейцев Алексей Березуцкий играл в лиссабонском матче, а теперешний игрок «Уфы» Жамалетдинов в нем забивал. А в Москве Витории забивал еще один дивный персонаж — Щенников, который делает это раз в сто лет.

После той Лиги участь тренера была предрешена. Так что найдется еще с кем Рую поквитаться, кроме Жезуша. Но это уже совсем другая история.

Сегодня он говорит, что «Спартаку» против «Бенфики» нечего терять, и к этим словам мигом цепляется Зарема. Не вижу в них, признаться, никакого криминала — если португалец видит, что это лучший способ раскрепостить игроков, то лишь игра покажет, прав он или нет. Да и соотношение совокупной стоимости игроков — 145 миллионов спартаковских против 325 миллионов у «орлов» — явно не в пользу красно-белых. И всемирно известные игроки — Отаменди с Вертонгеном сзади, и Жоао Марио в середине, и Сеферович с украинским новичком из «Гента» Яремчуком впереди...

Но на поле же не деньги и не имена выходят, а команды, правда? Не менее убедительно все у «орлов» было и год назад, что не помогло им обыграть ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги. Тот самый ПАОК, который, победив «Бенфику» 2:1, затем дважды проиграл с тем же счетом «Краснодару». Лиссабонцы с Жезушем проехали мимо больших денег. А выступали ведь тогда в составе португальского клуба не только Вертонген с Сеферовичем, но и нынешний игрок «Ман Сити» Рубен Диаш. Не помогло.

В общем, с ними можно играть — тем более что чемпионат Португалии еще не начался. На этом же этапе два года назад «Краснодар» прошел «Порту» — правда, позже убив себя об «Олимпиакос». Вспоминаю наш разговор во время Евро с Андреем Талалаевым, который сказал, что португальский чемпионат скоро так же прочувствует на себе резкий подъем игры в Австрии, Дании, Бельгии и других странах, как это уже произошло с нашим. Там тоже не торопятся идти вперед. Надо хоть этим пользоваться.

Можно играть даже без Квинси Промеса. Сообщение Витории на предматчевой пресс-конференции о том, что он не успел восстановиться, не повергло меня в шок и печаль — мы же видели, что в любом случае голландцу еще форму набирать и набирать.

«Спартак», будь отважен и терпелив!

А вот набирать ли ее всему «Спартаку» — выясним совсем скоро. Жду московского матча с особым нетерпением, поскольку, так уж вышло, после матча Евро-2020 Россия — Дания на стадионах я еще не был и футбол смотрел только по ТВ. Значит, и команду Витории, даст бог, вживую увижу впервые.

Жаль только, что антураж у этого матча, который, без сомнений, собрал бы полную «Открытие банк Арену», получится не праздничным — из-за очередных коронавирусных ограничений пустят лишь три тысячи. Дай им бог пропитаться болельщицкой ответственностью за себя и за того парня — и гнать вперед спартаковцев от начала и до конца матча.

Год назад у нас в Лиге чемпионов впервые играли три клуба. Это им, правда, не особо помогло — одно третье место и два четвертых. Но очень уж тоскливо было бы видеть в новой ЛЧ лишь одну российскую команду — даже если умом мы понимаем, что на большее сейчас не тянем.

Последний на сегодня свой матч в группе Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» — 0:7. Надо бы уже как-то оставить тот кошмар в глубине истории, перекрыть его чем-то более оптимистичным. Ну и показать новому тренеру, с которым, надеюсь, предстоит встречать столетие «Спартака», что вы за него готовы его недругу Жезушу глотку на поле перегрызть.

Ни пуха, «Спартак»! Играй лучше, чем с «Крыльями». Реализуй моменты безжалостнее, чем с «Рубином». Берись за дело сразу, как в обоих матчах со «Спортингом» при Владимире Федотове-старшем в 2006-м, когда в первом Бояринцев забил на пятой, а во второй Павлюченко — на седьмой. Отвечай на удары судьбы так, как в 2000-м в московском матче с тем же «Спортингом», когда сначала команда Романцева пропустила после грубейшей ошибки Филимонова, зато потом ответила тремя мячами.

Будь отважен и терпелив, забудь о том, как российские клубы играли последние годы в еврокубках. Все начинается заново.

Сеферовичи пусть забивают по два за Швейцарию французам. А сейчас пусть настанет время Соболевых. Тем более что «Спартак» всегда любил играть с португальскими клубами.

Пусть эта любовь будет вечной.

И пусть слова легендарного Эйсебио о первом матче «Спартака» с «Бенфикой» в 2012-м, сказанные за день до второго, спустя годы после его смерти можно будет повторить в 2021-м: «Спартак» больше хотел выиграть".