«Бенфика», с которой сыграет «Спартак». Новая схема, успешный тренер и блестящий набор игроков

Представляем соперника красно-белых в Лиге чемпионов.

Тренер

Жорже Жезуш — один из самых успешных португальских тренеров. Он трижды приводил «Бенфику» к чемпионскому титулу и при этом стал первым доморощенным специалистом, взявшим два титула подряд. И как раз после третьего триумфа лиссабонских «орлов» возглавил Руй Витория, которому пришлось работать не только под прессом ожиданий, но и под прямым давлением ушедшего в «Спортинг» предшественника.

Нынешний наставник «Спартака» — воплощение спокойствия, тогда как Жезус — его прямая противоположность. Когда Витория в ответ на нападки назвал Жорже «плохим коллегой», ему прилетел куда более жесткий ответ. «Не считаю его тренером, так что коллегой он быть не может», — выдал Жезуш. Но в итоге в самом горячем первом сезоне его «Спортинг» уступил «Бенфике» в гонке за золото.

После второго лиссабонского клуба 66-летний специалист съездил в саудовский «Аль-Хиляль», а потом блестяще проявил себя во главе «Фламенго». Жезуш принес красно-черным первый за 38 лет Кубок Либертадорес, титул чемпиона Бразилии и сыграл в финале клубного чемпионата мира. Но, несмотря на новый контракт, по первому зову рванул в Лиссабон.

Под его возвращение «Бенфика» провела грандиозную по местным меркам закупку новичков. На «Да Луж» перебрались Ян Фертонген, Николас Отаменди, Эвертон, Лука Вальдшмидт. Казалось, чемпионский титул сам упадет в руки, однако «орлов» периодически мотало из стороны в сторону, и они финишировали лишь третьими — после сенсационного «Спортинга» и «Порту».

Жорже Жезуш ведет футболистов «Бенфики» на тренировку. Фото Global Look Press

Звезды

В нынешней «Бенфике» они есть в каждой линии. В воротах — первый номер сборной Греции Одиссеас Влаходимос. В обороне — опытные Отаменди с Фертонгеном и мастер стандартов Алекс Гримальдо. В средней линии — отвечающий за креатив Пиззи, экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль, марокканец Адиль Таарабт, участник чемпионата Европы Рафа Силва и лучший молодой игрок Кубка Америки-2019 бразилец Эвертон.

И без того сумасшедшую конкуренцию усилил приход нашего старого знакомого Жоау Мариу. Чемпион России в составе «Локомотива» в прошлом сезоне стал одним из творцов триумфа «Спортинга», а после окончания контракта с «Интером», которому он принадлежал, сенсационно перешел в стан главного соперника «львов».

Но, кажется, «Бенфика» коллекционирует игроков атаки. Бесспорный первый номер в этом рейтинге — Харис Сеферович. При любом уровне конкуренции швейцарец штампует голы и в прошлом сезоне с учетом всех турниров отличился 26 раз. Новое поколение — это немец Вальдшмидт и уругваец Дарвин Нуньес. А есть еще Карлос Винисиус. Бразилец не смог проявить себя в «Тоттенхэме», и «шпоры» отказались от его выкупа, но позапрошлый сезон у него получился блестящим, и только в португальской лиге он забил 18 мячей.

Ориентировочный состав «Бенфики». Фото «СЭ»

Тактика

Когда Руй Витория только пришел в «Бенфику», он отказался от классических для «орлов» 4-4-2, а теперь тактическую революцию устроил Жезус. По ходу прошлого сезона проблемы в обороне удалось решить отказом от классики и переходом на схему с тремя центральными защитниками. Недостающим звеном стал купленный зимой бразилец Лукас Вериссимо. В итоге расстановка трансформировалась в 3-4-2-1 с активными флангами, парой центральных полузащитников и тройкой нападения, где два игрока поддерживали выдвинутого на острие форварда. При этом в атаке использовались различные сочетания. Например, Нуньес мог сыграть и «девятку», и чуть глубже Сеферовича, а Пиззи и классический крайний форвард Эвертон исполняли близкие к инсайдам роли. Сейчас набор игроков чуть сократился после продаж молодых звезд. Бороздивший левый фланг Нуну Тавареш перешел в «Арсенал», а за талантливого бразильца Педринью «Шахтер» не пожалел 18 миллионов евро.