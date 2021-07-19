Жребий вернул Руя Виторию в Лиссабон. «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория дважды приводил «орлов» к победе в чемпионате Португалии.

Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» необходимо пройти два отборочных раунда. В первом из них серебряные призеры прошлого чемпионата России сыграют с лиссабонской «Бенфикой». Москвичам достался соперник с самым высоким рейтингом УЕФА из трех возможных («Спартак» избежал встречи с «Монако» и победителем пары «Селтик» — «Мидтьюланн»).

Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Перед «Бенфикой» «Спартак» сыграет в Самаре с местными «Крыльями» (2-й тур РПЛ, 30 июля), а между играми с португальцами примет «Нижний Новгород» (7 августа). Матч в Москве станет для «Бенфики» первым официальным в сезоне, а между встречами со «Спартаком» «орлы» в стартовом туре чемпионата Португалии на выезде сыграют с «Морейренсе».

В центре внимания, безусловно, будет главный тренер «Спартака» Руй Витория, который возглавлял «Бенфику» три с половиной года (2015-2019). Он оставил хороший след в истории клуба - выиграл два чемпионата Португалии, а всего сумел завоевать шесть различных трофеев. А еще «Бенфика» в первом сезоне Витории выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов, где навязала борьбу «Баварии», но все же уступила (2:3 по сумме двух матчей). После тех игр Пеп Гвардиола, который тогда тренировал мюнхенцев, не жалел комплиментов в адрес португальского оппонента. Он назвал команду Руя Витории «достойной Арриго Сакки» и «лучшей оборонительной организацией в Европе прямо сейчас». Та «Бенфика» действительно была сильна в обороне и очень здорово прессинговала.

У «Бенфики» Витории был отличный состав: в воротах играл Эдерсон, в центре обороны — Линделеф, на фланге — Нелсон Семеду, в центре полузащиты — Ренату Санчеш, а в атаке разрывали Гайтан, Талиска, Жонас и при случае Рауль Хименес. И тут есть существенная заслуга тренера: многие из молодых футболистов попали в основу благодаря его решениям. Ренату Санчеш до сих пор благодарит его под постами в Instagram, ведь именно сезон-2015/16 сделал Ренату игроком старта сборной на победном чемпионате Европы.

«Бенфику» сейчас возглавляет Жорже Жезуш, которого Витория сменял шесть лет назад. И отношения у них, к слову, весьма непростые.

«Спартак» и «Бенфика» в еврокубках пересекались всего однажды. Было это на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/13. В Москве «Спартак» Унаи Эмери выиграл со счетом 2:1 (забил Рафаэл Кариока, а победу москвичам принес автогол), и эта победа так и осталась для красно-белых единственной в той кампании. В Лиссабоне «Бенфика» взяла реванш (2:0) благодаря дублю Кардосо. Парагваец мог делать и хет-трик, но Ребров взял его удар с пенальти. Из группы с «Барселоной» и «Селтиком» тогда не вышли ни те ни другие: «Спартак» стал четвертым, а «Бенфика» отправилась в Лигу Европы.