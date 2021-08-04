В ворота «Спартака» не назначены три пенальти. Один гол «Бенфики» засчитан ошибочно

Эксперт «СЭ» — о работе бригады сербских арбитров в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2).

Бригада Срджана Йовановича в последний момент получила назначение на игру в Москве. Сербы заменили испанских судей во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Решение судейского комитета УЕФА связано с коронавирусными ограничениями, которые применяются в еврокубках уже второй год.

Также необходимо отметить, что на этом этапе в Лиге чемпионов не используются видеоарбитры — то есть некому вмешаться и исправить ошибку судьи, кроме его ассистентов и резервного. Как показала игра, Йовановичу очень не хватило видеопомощников — допущено несколько серьезных ошибок.

«Волейбол» красно-белых

На 30-й, 55-й и 69-й минутах арбитр ошибочно не назначил три (!) 11-метровых удара в ворота красно-белых.

Контакт мяча с рукой Жиго.

В первом случае произошел контакт мяча с рукой Самюэля Жиго, находившейся в неестественном положении, затем тот же Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь, а в третьем моменте тоже рукой сыграл Михаил Игнатов.

Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь.

Во втором эпизоде судье не помог ассистент Милан Михайлович.

Игнатов сыграл рукой.

Еще один контакт с рукой

На 33-й минуте Йованович поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых. В том моменте в штрафной площади хозяев поля их защитник Айртон допустил технический брак: он ударил ногой по мячу, а тот затем отлетел ему в левую руку. По правилам игры нет оснований для наказания игрока 11-метровым ударом.

Айртон допустил технический брак.

Айртон допустил технический брак.

Не зафиксирован офсайд

На 51-й минуте ошибся второй ассистент судьи Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.

Судьи ошибочно засчитали гол в ворота красно-белых.

Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака». Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.

Судьи ошибочно засчитали гол в ворота красно-белых.

Судьи ошибочно засчитали гол в ворота красно-белых.

Судья пожалел игрока гостей

На 37-й минуте Йованович ошибся, не показав желтую карточку Лукасу Вериссиму за удар соперника рукой. Бразилец попал Александру Соболеву левой рукой в лицо.