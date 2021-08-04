В ворота «Спартака» не назначены три пенальти. Один гол «Бенфики» засчитан ошибочно
Бригада Срджана Йовановича в последний момент получила назначение на игру в Москве. Сербы заменили испанских судей во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Решение судейского комитета УЕФА связано с коронавирусными ограничениями, которые применяются в еврокубках уже второй год.
Также необходимо отметить, что на этом этапе в Лиге чемпионов не используются видеоарбитры — то есть некому вмешаться и исправить ошибку судьи, кроме его ассистентов и резервного. Как показала игра, Йовановичу очень не хватило видеопомощников — допущено несколько серьезных ошибок.
«Волейбол» красно-белых
На 30-й, 55-й и 69-й минутах арбитр ошибочно не назначил три (!) 11-метровых удара в ворота красно-белых.
В первом случае произошел контакт мяча с рукой Самюэля Жиго, находившейся в неестественном положении, затем тот же Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь, а в третьем моменте тоже рукой сыграл Михаил Игнатов.
Во втором эпизоде судье не помог ассистент Милан Михайлович.
Еще один контакт с рукой
На 33-й минуте Йованович поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых. В том моменте в штрафной площади хозяев поля их защитник Айртон допустил технический брак: он ударил ногой по мячу, а тот затем отлетел ему в левую руку. По правилам игры нет оснований для наказания игрока 11-метровым ударом.
Не зафиксирован офсайд
На 51-й минуте ошибся второй ассистент судьи Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.
Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака». Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.
Судья пожалел игрока гостей
На 37-й минуте Йованович ошибся, не показав желтую карточку Лукасу Вериссиму за удар соперника рукой. Бразилец попал Александру Соболеву левой рукой в лицо.
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