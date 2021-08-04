«Спартак» оказался в своей же клетке. Проиграл дома «Бенфике» и поставил выход в Лигу чемпионов под большой вопрос

Москвичи потерпели поражение со счетом 0:2 на «Открытие Банк Арене»

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч

«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2 (0:0)

Голы: Рафа Силва, 51 (0:1). Жилберту, 74 (0:2).

«Спартак» (Россия): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин (Игнатов, 59), Умяров, Хендрикс (Крал, 77), Бакаев (Мозес, 67), Соболев, Ларссон (Понсе, 77).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберту, 65), Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Пиззи (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва (Таарабт, 83), Сеферович (Рамуш, 37), Гримальдо (Жил Диаш, 84).

Предупреждения: Соболев, 33. Вертонген, 48. Игнатов, 87.

Судьи: Йованович. Михайлович, Стойкович (все — Сербия).

4 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Разогревающих предматчевых тем в этом противостоянии оказалось предостаточно. Это и давние сложные отношения главных тренеров соперников, и внезапно ставшая обсуждаемой фраза Руя Витории о том, что «Спартаку» в этом противостоянии нечего терять. Много шума в интернете наделал и промо-ролик красно-белых, в котором их футболисты заготовили клетку для орла, талисмана «Бенфики». Португальские болельщики оскорбились и тут же пришли в комментарии отстаивать честь своего клуба. Вспомнилось даже, как девять лет назад в спартаковских сетях активничали фаны «Фенербахче», когда команды также встречались в квалификации Лиги чемпионов.



Обсуждалась, конечно, и весьма скромная квота на трибунах: Роспотребнадзор разрешил запустить на стадион всего лишь 3 тысячи зрителей. Но нужно отдать им должное: даже в таком количестве люди создали хорошую атмосферу, и команда точно не чувствовала себя сиротливо.

«Спартак» не мог рассчитывать на Квинси Промеса, Виктор Мозес был готов провести на поле только полчаса. Набор исполнителей в составе Витории подразумевал какие-то неочевидные ходы. Так, Роман Зобнин вышел фактически на позиции «десятки», а Джордан Ларссон ушел на фланг. На краю швед не оказывался, наверное, года два, со времен Олега Кононова. В опорной зоне появился Йоррит Хендрикс, по приобретению которого возникало много вопросов прошлой зимой и которого мы привыкли видеть на лавке.

«Спартак» хотел с первых минут действовать по-хозяйски. Москвичи пытались атаковать и все делать быстро, но для «Бенфики» старательный порыв соперника большой проблемой не стал. Гости игру не форсировали — то ли ввиду объективного статуса фаворита, то ли просто втягивались в сезон: для них это вообще первый официальный матч. Футбол в первом тайме получился довольно осторожным, но не закрытым. Моментов португальцы вряд ли создали больше, но выглядели они поинтереснее — все давалось им как-то легче.

Забила «Бенфика» сразу после перерыва — и на удивление очень легко. Рафа Силва в штрафной разыграл стенку с Жоау Мариу и от души вогнал мяч в ближний угол. Дальше все для «Спартака» пошло по казанскому сценарию: быстро пропустив, москвичи здорово просели. «Бенфика» это почувствовала: чуть активнее задвигалась и ее преимущество стало подавляющим.

«Бенфика» развернула образцовую атаку. К такому «Спартак» оказался не готов ???



Наш старый знакомый Жоау Мариу отдал на Рафу, а тот расстрелял ближний угол ворот Максименко.



Так «Бенфика» забила первый ? pic.twitter.com/Q35hUGYKEz — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

Второй гол внешне тоже получился очень простым. Лукас Вериссимо одним пасом отрезал всех оборонявшихся, а вышедший на замену Жилберту пробил без шансов для Максименко.

Два бразильца, две четких касания — так «Спартак» пропустил второй гол.



Вериссимо и Жилберто сделали всё слишком классно. Игроки «Спартака», похоже, засмотрелись ? pic.twitter.com/yZAQ9oQIsH — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

«Спартак» же после перерыва практически ничего не создал в атаке. «Бенфика» в Москве взяла свое на классе, а красно-белые летят в Лиссабон с мизерными шансами зацепиться за Лигу чемпионов.