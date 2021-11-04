«Шериф» без шансов проиграл «Интеру». Но у него почти наверняка будет евровесна

Лига Европы очень близко.

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа D

«Шериф» (Молдавия) — «Интер» (Италия) — 1:3 (0:0)

Голы: Брозович, 54 (0:1). Шкриньяр, 66 (0:2). Санчес, 82 (0:3). Траоре, 90+2 (1:3).

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Бруну, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Яхшибоев (Жюльен, 82), Траоре, Кастаньеда.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Дюмфрис, 46), де Врей (Раноккиа, 85), Димарко (Перишич, 64), Шкриньяр, Бастони, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо, 35. Дармиан, 43. Кристиану, 51. Коловос, 61. Костанца, 63. Шкриньяр, 67.

Судья: Цвайер (Германия).

3 ноября. Тирасполь. Стадион «Шериф».

К ответной игре с «Интером» в состав «Шерифа» вернулся основной вратарь Георгис Атанасиадис. Первую встречу герой матча с «Реалом» (2:1) пропустил из-за небольшого недомогания.

Юрий Вернидуб остался недовольным выступлением своей команды в Милане. «Мы все в ожидании матча с «Интером». Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем в Милане на «Сан-Сиро». Надеюсь, ребята успели восстановиться, и завтра команда покажет свой максимум», — сказал украинский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Сложно сказать, что получилось лучше. «Интер» придавил хозяев поля с первых минут игры. Контратаки «Шерифа» не приводили ни к чему опасному: за тайм «Шериф» заработал один угловой и однажды пробил в сторону ворот. Итальянцы же регулярно создавали угрозы. И статистика не должна вводить в заблуждение. Да, «Интер» попал в створ лишь один раз из 14 ударов, но зато как: Атанасиадис отлично сократил дистанцию с Эдином Джеко и спас «Шериф» от выхода один на один. Несмотря на множество неточных ударов, греческий вратарь не расслаблялся ни на минуту. Ему постоянно приходилось прерывать навесы и прострелы, а Лаутаро Мартинес на 40-й минуте попал в штангу (за удар в створ это, как известно, не засчитывается).

До перерыва хозяева поля сохранили нули на табло, но вторая половина матча расставила все по своим местам. На 54-й минуте Марсело Брозович подобрался к штрафной и низом отправил мяч прямо под штангу. Через 12 минут «Интер» решил улучшить статистику по ударам в створ. После подачи углового Стефан Де Фрей пробил по центру ворот, а на добивании первым оказался его коллега по амплуа Милан Шкриньяр. Словацкий защитник поразил цель лишь со второй попытки, но счет все же стал 0:2.

Добил экс-лидера группы Алексис Санчес. Чилиец разобрался с двумя защитниками «Шерифа» и мощно отправил мяч по центру ворот. Атанасиадис не успел вскинуть руки над головой.

«Интер» был близок к четвертому мячу, но в завершении итальянцам не везло. А вот «Шериф» вновь не остался без забитого мяча. Несмотря на тусклую игру в нападении, хозяева порадовали своих болельщиков прямо перед финальным свистком. На сей раз команде Вернидуба помог стандарт. Сработала связка уже проявивших себя в этой Лиге чемпионов Себастьена Тилля и Адама Траоре. Первый навесил, а второй выиграл борьбу на втором этаже.

Благодаря победе «Интер» обошел «Шериф» и с 7 очками расположился на втором месте в группе. Молдавский клуб остался с 6 баллами, что на пять больше, чем у «Шахтера». Сказка «Шерифа» имеет все шансы перетечь в веснуи продолжиться в Лиге Европы. Чтобы это стало былью уже через три недели, нужно не проиграть дома «Реалу» или надеяться на то, что украинцы не победят в гостях «Интер».