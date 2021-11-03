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«Шахтер» выучил киевский урок «Реала», но остановить Бензема и Винисиуса сейчас невозможно

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 22:55
3 ноября. Мадрид. «Реал» — «Шахтер» — 2:1. Карим Бензема (№ 9) и Винисиус Жуниор. Фото AFP
3 ноября. Мадрид. «Реал» — «Шахтер» — 2:1. Карим Бензема (№ 9) и Винисиус Жуниор. Фото AFP
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Мадридский суперклуб сделал важный шаг к плей-офф, а украинская команда осталась на последнем месте в группе

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа D
«Реал» (Испания) — «Шахтер» Д (Украина) — 2:1 (1:1)
Голы: Бензема, 14 (1:0). Фернанду, 39 (1:1). Бензема, 61 (2:1).
«Реал» (Испания): Куртуа, Алаба, Карвахаль (Начо, 66), Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема (Йович, 79), Васкес, Винисиус Жуниор.
«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко (Маркос Антониу, 80), Патрик (Судаков, 80), Майкон, Фернанду (Дентинью, 86), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 79).
Предупреждения: Менди, 39. Каземиру, 63. Дентинью, 90+3.
Судья: Бастьен (Франция).
3 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Шахтер» давно приучил к высокому уровню ожиданий в еврокубках. После коронавирусной паузы под началом Луиша Каштру клуб дошел до полуфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне — хотя и не вышел из группы Лиги чемпионов — двумя нулевыми ничьими отправил на четвертое место «Интер», а «Реал» и вовсе обыграл дважды. Особенно запомнилась первая игра в Мадриде, когда «горняков» накрыли вспышка коронавируса и эпидемия травм.

Тем удивительнее нынешние результаты, ведь клуб впервые за долгое время мощно поработал на трансферном рынке, заплатив 40 миллионов евро за Марлона, Педринью и Траоре. Можно лишь предположить, что дело в отсутствии лигочемпионского опыта у Роберто Де Дзерби. В первом матче с «Реалом» итальянский специалист, например, оставил вне стартового состава опытного опорного хавбека Степаненко.

То, что 32-летний полузащитник после киевских 0:5 начал игру на «Сантьяго Бернабеу» с первых минут, можно было расценивать как признание тренером своей ошибки. Только в этот раз проблемой для «Шахтера» в дебюте стали действия защитников в ситуациях, когда сливочные высоко поднимали линию прессинга. Это не только создавало украинской команде сложности с развитием собственных атак, но и стало грозным созидательным оружием Карло Анчелотти.

В этом плане первый гол получился образцово-показательным. Пара форвардов «Реала» мгновенно включилась в отбор после перехваченной длинной передачи, и Винисиус Жуниор, заставив ошибиться защитника, вывел Бензема на пустые ворота. Трубин, к середине первого тайма вытащивший два мертвых мяча от классно включавшегося в атаки вторым темпом Модрича, в этот раз был не в силах спасти свою команду.

Признаться, многие в этот момент задумались о неизбежности второго разгрома «Шахтера», только потом эта мысль сменилась другой. О том, что «Реал» словно уверовал в легкость победы и успокоился на том, что стал первой командой, забившей 1000 мячей в Лиге и Кубке чемпионов. Доля правды в последнем утверждении, бесспорно, имелась, однако правильнее говорить о том, что вице-чемпионы Украины приехали в Мадрид, выучив урок первой части противостояния.

Они и до пропущенного гола отметились попаданием в штангу в исполнении Алана Патрика, и потом проводили интересные атаки, неплохо используя на флангах скоростные данные Мудрика и Деде. А Матвиенко продемонстрировал, что длинные передачи в его исполнении не хуже, чем у звезд соперника. В итоге Алаба и к сбросившему мяч грудью Алану Патрику не успел, и накрыть удар выстрелившего под перекладину Фернанду не смог. А если бы не мастерство Куртуа, к перерыву счет мог превратиться в 1:2.

Воротам хозяев, к слову, снова угрожал Фернанду. У бразильца шесть голов в последних восьми матчах, и его результативность компенсирует потерю надолго выбывшего из-за травмы Траоре. Только нужно понимать очевидное — много шансов с соперником уровня «Реала» у тебя не будет и, если ими не пользоваться, все закончится так, как закончилось в среду.

Если позиционные атаки «Шахтера» упирались в оборонительную мадридскую стену, то хозяева аналогичное сооружение у противоположных ворот разрушили гениальной по замыслу и исполнению атакой. Пас Каземиру пяткой на долю секунды вогнал защиту гостей в ступор, и этого хватило, чтобы обыгравшийся с соотечественником Винисиус выкатил мяч под удар открывшемуся напротив ворот Бензема.

Действия этой парочки — настоящее украшение нынешнего сезона. А есть еще интересная математика. С учетом всех турниров у француза сейчас 13 мячей и 7 результативных передач. У бразильца — соответственно 9 и 5. И это та самая победная формула, которую вывел профессор Анчелотти. Пока противоядие удалось найти только «Эспаньолу» в ла лиге и «Шерифу» — в главном еврокубке. «Шахтер» же, несмотря на очень достойную игру в испанской столице, отправлен на переэкзаменовку с призрачными шансами на плей-офф и риском остаться весной даже без утешительных выступлений в Лиге Европы.

Реал — Шахтер Д

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль 2
Атлетико 0
Перерыв

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Андрей Кузичев все материалы автора

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