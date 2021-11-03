«Шахтер» выучил киевский урок «Реала», но остановить Бензема и Винисиуса сейчас невозможно

Мадридский суперклуб сделал важный шаг к плей-офф, а украинская команда осталась на последнем месте в группе

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа D

«Реал» (Испания) — «Шахтер» Д (Украина) — 2:1 (1:1)

Голы: Бензема, 14 (1:0). Фернанду, 39 (1:1). Бензема, 61 (2:1).

«Реал» (Испания): Куртуа, Алаба, Карвахаль (Начо, 66), Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема (Йович, 79), Васкес, Винисиус Жуниор.

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко (Маркос Антониу, 80), Патрик (Судаков, 80), Майкон, Фернанду (Дентинью, 86), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 79).

Предупреждения: Менди, 39. Каземиру, 63. Дентинью, 90+3.

Судья: Бастьен (Франция).

3 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Шахтер» давно приучил к высокому уровню ожиданий в еврокубках. После коронавирусной паузы под началом Луиша Каштру клуб дошел до полуфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне — хотя и не вышел из группы Лиги чемпионов — двумя нулевыми ничьими отправил на четвертое место «Интер», а «Реал» и вовсе обыграл дважды. Особенно запомнилась первая игра в Мадриде, когда «горняков» накрыли вспышка коронавируса и эпидемия травм.

Тем удивительнее нынешние результаты, ведь клуб впервые за долгое время мощно поработал на трансферном рынке, заплатив 40 миллионов евро за Марлона, Педринью и Траоре. Можно лишь предположить, что дело в отсутствии лигочемпионского опыта у Роберто Де Дзерби. В первом матче с «Реалом» итальянский специалист, например, оставил вне стартового состава опытного опорного хавбека Степаненко.

То, что 32-летний полузащитник после киевских 0:5 начал игру на «Сантьяго Бернабеу» с первых минут, можно было расценивать как признание тренером своей ошибки. Только в этот раз проблемой для «Шахтера» в дебюте стали действия защитников в ситуациях, когда сливочные высоко поднимали линию прессинга. Это не только создавало украинской команде сложности с развитием собственных атак, но и стало грозным созидательным оружием Карло Анчелотти.

? Champions League goal number 74 for Karim Benzema ??#UCL pic.twitter.com/M9SMv2Js5p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

В этом плане первый гол получился образцово-показательным. Пара форвардов «Реала» мгновенно включилась в отбор после перехваченной длинной передачи, и Винисиус Жуниор, заставив ошибиться защитника, вывел Бензема на пустые ворота. Трубин, к середине первого тайма вытащивший два мертвых мяча от классно включавшегося в атаки вторым темпом Модрича, в этот раз был не в силах спасти свою команду.

Признаться, многие в этот момент задумались о неизбежности второго разгрома «Шахтера», только потом эта мысль сменилась другой. О том, что «Реал» словно уверовал в легкость победы и успокоился на том, что стал первой командой, забившей 1000 мячей в Лиге и Кубке чемпионов. Доля правды в последнем утверждении, бесспорно, имелась, однако правильнее говорить о том, что вице-чемпионы Украины приехали в Мадрид, выучив урок первой части противостояния.

Они и до пропущенного гола отметились попаданием в штангу в исполнении Алана Патрика, и потом проводили интересные атаки, неплохо используя на флангах скоростные данные Мудрика и Деде. А Матвиенко продемонстрировал, что длинные передачи в его исполнении не хуже, чем у звезд соперника. В итоге Алаба и к сбросившему мяч грудью Алану Патрику не успел, и накрыть удар выстрелившего под перекладину Фернанду не смог. А если бы не мастерство Куртуа, к перерыву счет мог превратиться в 1:2.

?? Fernando has now scored 6 goals in his last 8 games for Shakhtar in all competitions ?#UCL pic.twitter.com/m896HzEOQB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

Воротам хозяев, к слову, снова угрожал Фернанду. У бразильца шесть голов в последних восьми матчах, и его результативность компенсирует потерю надолго выбывшего из-за травмы Траоре. Только нужно понимать очевидное — много шансов с соперником уровня «Реала» у тебя не будет и, если ими не пользоваться, все закончится так, как закончилось в среду.

Если позиционные атаки «Шахтера» упирались в оборонительную мадридскую стену, то хозяева аналогичное сооружение у противоположных ворот разрушили гениальной по замыслу и исполнению атакой. Пас Каземиру пяткой на долю секунды вогнал защиту гостей в ступор, и этого хватило, чтобы обыгравшийся с соотечественником Винисиус выкатил мяч под удар открывшемуся напротив ворот Бензема.

?? Games to reach 75 Champions League goals:



?0?9?2? Lionel Messi

?0?9?7? Robert Lewandowski

?1?1?1? Cristiano Ronaldo

?1?3?4? Karim Benzema #UCL pic.twitter.com/mWrYpn3apv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

Действия этой парочки — настоящее украшение нынешнего сезона. А есть еще интересная математика. С учетом всех турниров у француза сейчас 13 мячей и 7 результативных передач. У бразильца — соответственно 9 и 5. И это та самая победная формула, которую вывел профессор Анчелотти. Пока противоядие удалось найти только «Эспаньолу» в ла лиге и «Шерифу» — в главном еврокубке. «Шахтер» же, несмотря на очень достойную игру в испанской столице, отправлен на переэкзаменовку с призрачными шансами на плей-офф и риском остаться весной даже без утешительных выступлений в Лиге Европы.