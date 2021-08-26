«Зенит» наконец-то сыграет с грандами! В Лиге чемпионов будет больно, зато интересно

Жеребьевка Лиги чемпионов отправила чемпионов России в группу к «Ювентусу», «Челси» и «Мальме».

Начну с главного: уважаемый Роспотребнадзор, пожалуйста, разрешите болельщикам «Зенита» посетить матчи Лиги чемпионов. В идеале максимальная квота «Газпром Арены» должна быть стопроцентной, потому что в Санкт-Петербурге заждались визита настоящих топ-клубов. И болельщики заслужили увидеть звезд мирового футбола вживую.

Я даже сразу не вспомнил, когда в последний раз в Санкт-Петербург приезжал большой клуб. Не дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико», которые, вне всяких сомнений, сильны и страшны, а клуб с таким именем, чтобы даже далекий от футбола человек живо отреагировал на жребий.

В последний раз такой клуб приезжал в Питер в сезоне-2012/13. Забавно, что это было в Лиге Европы — тогда «Ливерпуль» переживал тяжелые времена и уступил «Зениту» в 1/16 финала по сумме двух матчей. В том же сезоне сине-бело-голубые встречались с «Миланом» на групповом этапе Лиги чемпионов и даже победили в гостях, пусть итальянцы и были лишены мотивации.

Теперь — новый праздник. И даже два. Во-первых, в Петербург приедет самый русский из топ-клубов — «Челси» Романа Абрамовича. Ему все еще запрещен въезд в Англию, так что в Питере он наверняка посетит матч своего клуба. Ну а болельщики «Зенита» будут счастливы — приедет действующий победитель Лиги чемпионов. Ромелу Лукаку, правда, в этом году уже портил настроение российским болельщикам на «Газпром Арене», но это сейчас не так важно.

Второй гранд — «Ювентус». Для «Зенита» это возврат к истокам: в дебютном сезоне в Лиге чемпионов (2008/09) сине-бело-голубые в группе встречались именно с туринцами. В Италии вообще «Зенит» сыграл первый матч в главном еврокубке — «Юве» победил 1:0 благодаря голу Дель Пьеро со штрафного и ошибке Малафеева.

Но самое главное, что сейчас в составе «Ювентуса» числится великий Криштиану Роналду. Два года назад, когда туринцы попались «Локомотиву», в Черкизове был сумасшедший ажиотаж — люди пришли на португальца. Если Криштиану все-таки не перейдет в «Манчестер Сити», а болельщиков пустят на стадион, то «Газпром Арену» ждет похожий бум.

Третий соперник — «Мальме». Родной клуб Златана Ибрагимовича, чемпион Швеции, в 1970-е он даже выходил в финал Кубка европейских чемпионов. На бумаге — слабейшая команда группы, но «Зенит» и другие российские клубы уже миллион раз обжигались на подобных коллективах, так что третье место в группе сине-бело-голубым вообще не гарантировано. Но зацепиться за него можно.

А можно ли побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов? Посмотрим. Российский футбол уже столько раз нас неприятно удивлял в последние годы. Хочется сюрприза со знаком плюс.