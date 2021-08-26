«В Россию не поеду никогда и ни за какие деньги». Украинский экс-капитан «Зенита» вывел «Шериф» в Лигу чемпионов

Неординарная история Юрия Вернидуба — главного тренера молдавской сенсации, с которой уже на групповом этапе Лиги чемпионов может встретиться «Зенит».

Либеро

Юрий Вернидуб родился в Житомире и почти всю игровую карьеру провел на Украине. Исключения два: в 1993-м он на сезон заехал в немецкий «Кемницер» (клуб, воспитавший Михаэля Баллака), а в конце девяностых завершал карьеру в «Зените».

Это был непопсовый «Зенит». Лишь за год до трансфера украинца из запорожского «Торпедо» невская команда вернулась в высшую лигу. Огромных денег у сине-бело-голубых в то время не было, они боролись за места в середине таблицы и лишь мечтали о еврокубках.

С 1997-го по 1999-й годы Вернидуб регулярно играл за «Зенит», пропустил всего несколько матчей за три сезона. Звездой его было сложно назвать, но на поле он исполнял важную роль. Вернидуб играл на исчезнувшей сейчас позиции либеро, а также центрального защитника и опорника.

Золотой капитан

Всего через месяц после дебюта Вернидуба за «Зенит» Анатолий Бышовец доверил 31-летнему украинцу капитанскую повязку — она к новичку перешла от Олега Дмитриева. Лидерские качества у защитника действительно были. Кроме того, он нередко исполнял и забивал пенальти, что тоже говорит о доверии.

А в 1999 году Вернидуб вписал свое имя в историю сине-бело-голубых. Именно украинец вывел «Зенит» с капитанской повязкой на финал Кубка России с «Динамо», в котором петербургская команда победила со счетом 3:1. Это первый трофей в российской истории «Зенита».

В начале 2000 года в одном из товарищеских матчей Вернидуб получил травму коленного сустава, которая оказалась роковой. Украинец сделал три операции, у него полностью выпал весь сезон. А позже Юрий решил завершить карьеру в 34 года. За «Зенит» он больше так и не сыграл.

Сразу после окончания игровой карьеры Вернидуб стал тренером в Запорожье, но связи с Россией не терял. Охотно давал экспертные мнения о «Зените» нашим СМИ, а в 2009-м дал теплое интервью клубной газете «Наш Зенит»: «Самые яркие эмоции остались после завоевания Кубка России. Это память на всю жизнь. Друзья по этому поводу подшучивают надо мной, но это — действительно событие. Когда тебе вручают кубок, ты поднимаешь его над головой... Нет, описать чувства, которые возникают при этом, невозможно».

Война, изменившая все

Все изменилось в 2014 году после начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Вернидуб тогда как раз возглавлял луганскую «Зарю». Из-за известных событий клуб вынужден был спешно уехать и, как известно, до сих пор «Заря» играет не в родном Луганске, а в Запорожье.

С тех пор Вернидуб не раз публично высказывался о том, что дорога в нашу страну для него закрыта. «В Россию однозначно не пойду, — подчеркивал тренер весной 2016-го на канале «Футбол 1». — У меня врагов там нет, у меня много друзей в том же Санкт-Петербурге. У жены дядя в Москве, мы постоянно на телефоне. Несмотря ни на что, он приезжает к нам и видит, что здесь нет ни хунты, ни бандеровцев, ни карателей. Я когда включаю российское телевидение, удовольствие получаю от этих Киселевых, Соловьевых. Это просто супер. Для меня это как «Наша Раша».

Похожую мысль он озвучивал и позже, в 2019 году в интервью белорусскому «Прессболу»: «Белоруссия для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни».

У сына нынешнего тренера «Шерифа», Виталия Вернидуба, такое же мнение. В 2015 году он мог перейти из «Зари» в российский клуб, но выбрал азербайджанскую «Габалу», хотя предложенные ей условия были вдвое хуже.

«Я когда-то мечтал выступать за ведущие клубы России, но сейчас морально не могу на это пойти», — так, со слов отца, Вернидуб-младший мотивировал свое решение.

«Шериф» празднует выход в групповой этап Лиги чемпионов. Фото Getty Images

Тренер-чемпион

Неудивительно, что Вернидуба звали в Россию. За восемь лет в «Заре» он добился колоссального прорыва, несмотря на то что клуб давно играет вдали от Луганска. Тренер принял команду в конце 2011-го, когда она боролась за выживание, а уже в сезоне-2016/17 «Заря» добралась до группового этапа Лиги Европы.

С Вернидубом «Заря» выходила в финал Кубка Украины и занимала третье место в чемпионате. Знаковым событием в истории клуба остаются и встречи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. «Заря» уступила в обеих встречах (0:1 в гостях и 0:2 дома, в Одессе), но Вернидуба похвалил сам Жозе Моуринью: «Я думаю, тренер «Зари» очень хорош — команда здорово организована и находится в хорошем расположении духа. Без побед они все равно не унывали, сражались со всеми».

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб сказал, что хотел бы пройти стажировку в «Юнайтед» и поучиться у Жозе Моуринью: https://t.co/UbsE6ZZYiN pic.twitter.com/IDKUn4GA6W — ManUtd.ru (@ManUtd_ru) December 8, 2016

И после ухода из «Зари» Вернидуб доказывает, что он один из сильнейших тренеров Восточной Европы. В конце 2019-го украинец возглавил солигорский «Шахтер» и за сезон сенсационно сделал его чемпионом Белоруссии. А минувшей зимой Вернидуба позвали в «Шериф» — и он уже не только выиграл чемпионат Молдавии, но и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Впервые в истории.

Успех «Шерифа» феноменален. На пути к фантастическому достижению он прошел четырех соперников («Теута», «Алашкерт», «Црвена Звезда», загребское «Динамо») и в восьми играх пропустил всего два мяча. Правда, команда кишит легионерами: в последней встрече с хорватским «Динамо» за «Шериф» сыграл только один футболист с молдавским паспортом, да и тот — натурализованный бразилец Луваннор. Но в Тирасполе все равно безумно рады и наверняка хотели бы встретиться с «Зенитом».

Сине-бело-голубые при жеребьевке будут в третьей корзине, «Шериф» — в четвертой. Почему бы Вернидубу не вернуться в Санкт-Петербург?