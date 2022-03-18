«Сити» против «Атлетико» тоже очень интригует.

Три месяца назад состоялась, наверное, самая резонансная и скандальная жеребьевка в истории УЕФА и Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала есть ограничения — команды, представляющие одну страну, а также игравшие в одной группе, не могут встретиться друг с другом. Чтобы просчитать все варианты, обычно используется компьютерная программа, которая помогает ведущим церемонии, но в тот раз что-то пошло не так. В итоге тащившему шары Андрею Аршавину пришлось во второй раз выходить на сцену штаб-квартиры УЕФА в Ньоне.

Сейчас эту работу выполнял уже экс-защитник «МЮ» и сборной Франции Микаэль Сильвестр, финал пройдет в Париже, а не в Санкт-Петербурге, и вообще, та декабрьская история была в какой-то другой жизни...

Никаких сбоев сейчас уже быть не могло: в четвертьфинале и на последующих стадиях Лиги чемпионов процедура не предусматривает никаких ограничений — абсолютно открытая жеребьевка. Поэтому даже немного удивительно, что получилась только одна топ-афиша — «Реал» против «Челси», повторение прошлогоднего полуфинала. С другой стороны, это, пожалуй, даже хорошо: пара «Бенфика» — «Вильярреал» стала бы отличным снотворным, тогда как от Лиги чемпионов на этой стадии все же хочется другого эффекта.

Букмекерская компания БЕТСИТИ уже оценила вероятность прохода в следующую стадию всех участников четвертьфиналов. Например, шансы «Реала» оцениваются коэффициентом 1.90, а «Манчестер Сити» — 1.22. Сделать ставку на эти матчи вы можете с приветственным бонусом до 10 000 рублей.

Правда, сейчас никто не знает, в каком состоянии будет «Челси» в первой декаде апреля. 18 марта заканчивается срок подачи официальных заявок на покупку клуба у оказавшегося под санкциями Романа Абрамовича, британское правительство и ведущий процесс продажи банк Raine Group настроены не затягивать историю, но вряд ли такая масштабная сделка будет закрыта к началу апреля.

Главный вопрос — будут ли к тому времени сняты ограничения, наложенные на «Челси» британскими властями. И если запрет продажи билетов и, соответственно, домашний матч с «Реалом» при пустых трибунах еще можно пережить (ковидный опыт еще не забыт), то вопрос, как добираться в Мадрид на ответный матч, куда острее. Синие не могут тратить на организацию выезда более 20 тысяч фунтов — на эти деньги даже билеты на лоукостер не купишь на всю делегацию. И если в Манчестер или Ливерпуль можно спокойно доехать автобусом или поездом, то добираться так в Мадрид — сомнительное удовольствие. Хотя тот же Кай Хаверц перед ответным матчем с «Лиллем» говорил, что готов сам оплачивать дорогу. Возможно, это и станет выходом из положения.

И хочется, чтобы эта ситуация не сказалась на качестве футбола. Год назад полуфиналы получились отличными, а сейчас все может быть еще ярче, учитывая огненную форму Карима Бензема и прогресс Винисиуса Жуниора, с другой стороны — умение «Челси» и Томаса Тухеля играть такие большие матчи.

И конечно, дико интересными (но не факт, что суперзрелищными) должны получиться матчи «Манчестер Сити» и «Атлетико». Банда Диего Симеоне любит приезжать в Англию в качестве андердога и выбивать из Лиги чемпионов местные топ-клубы. Два года назад «индейцы» прихлопнули «Ливерпуль» на «Энфилде», сейчас вышибли «МЮ» с Криштиану Роналду, а аргентинский тренер еще раз показал, насколько он хорош в матч-менеджменте.

«Сити» — далеко не «Юнайтед» по уровню игры, но «Атлетико», пусть и обрел в последние годы лоск и буржуазность и больше не похож на стаю хулиганов из подворотни, как в первые годы работы Симеоне, все еще не разучился терпеть и упорно работать на поле. А без терпения и пахоты «Сити» не пройти — если, конечно, ты не «Ливерпуль». Но встреча двух английских топов если и состоится, то только в финале. И, если кто забыл, в 2016-м «индейцы», перемололи «Баварию» Пепа Гвардиолы в полуфинале. Там, правда, вдохновенно играл Ян Облак, резко сдавший в этом сезоне.

Но в любом случае никто сильно не удивится, увидев «Атлетико» в полуфинале.