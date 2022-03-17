В провале «Ювентуса» виноват Аньелли. Клубу срочно нужен перезапуск проекта

«Старая синьора» снова вылетела из Лиги чемпионов.

Прекрасно помню собственный комментарий по поводу перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». Тогда казалось, что этот трансфер позволит «Старой синьоре» воплотить в жизнь мечту наконец-то выиграть свой третий Кубок чемпионов. Только реальный футбол гораздо сложнее виртуального менеджера, где несколькими кликами «мышки» можно собрать чемпионский состав и брать трофей за трофеем.

Впрочем, и в компьютерной игре не все так просто. Там тоже нужно просчитывать каждый ход, а в реальной жизни уровень сложности вырастает в тысячи раз. Как минимум потому, что даже самый продвинутый искусственный интеллект не способен просчитать такие моменты, как сложные отношения Роналду с Массимилиано Аллегри. 54-летний тренер и раньше считал, что португалец тормозит развитие команды, и то, как стремительно Криш решил все вопросы с возвращением в «МЮ», лишь подтверждает данную версию.

Это, кстати, стало серьезным ударом по команде, которая в последние годы зачастую выезжала на таланте португальца. И пусть Роналду не был идеален, отворачивался от мяча в момент с решающим голом «Порту» год назад, очевидно, что у «Ювентуса» образовалась зависимость от своей звезды. О ней и говорил Джорджо Кьеллини, заметив, что лучше бы расставание случилось не 28 августа, а хотя бы на месяц раньше.

Тогда бы у «бьянконери» было больше времени на подготовку к сезону уже в новой реальности. Но случилось то, что случилось, и мучительно перестраивавшийся «Ювентус» потратил три месяца на то, чтобы стабилизировать игру и в серии А закрепиться в лигочемпионской четверке. Отчасти помог кризис «Аталанты», тогда как для плей-офф Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно.

К тому же Аллегри перед ответной встречей с «Вильярреалом» оказался в тяжелейшей кадровой ситуации. Без Кьезы, Маккени, Алекса Сандру, Бонуччи и Закарии, а также с только вернувшимися после травм Дибалой и Кьеллини, которые не были готовы играть с первых минут. Поэтому сомневаюсь, что в любой другой ситуации в полузащите появились бы Артур с Рабьо, а в центре обороны — допустивший роковой фол Ругани.

Однако однозначно называть Аллегри заложником обстоятельств тоже не стоит. У него под рукой был пусть и ограниченный, но действенный набор инструментов, только в обоих матчах с «Вильярреалом» тренер выбрал редко использовавшуюся в этом сезоне схему с трем центральными защитниками. И если ставка на нее не сработала — это именно тренерский просчет.

Только Аллегри — как Юрий Деточкин, который, конечно, виноват, но он не виноват. Макс в данном случае заложник системного сбоя в управлении клубом, а его возвращение в Турин — частичное признание руководством собственных ошибок. Однако их было столь много, что одной тренерской рокировкой всех проблем не решить. Скорее они глобальны, и главный виновник происходящего — Андреа Аньелли.

Человек, которого считали одним из лучших клубных руководителей в мировом футболе, в последние годы стал символом авантюризма. Самая показательная в этом плане история — так и не родившаяся пока Суперлига, стоившая Аньелли влияния европейского масштаба. А началось все в тот момент, когда в голове президента укоренилась мысль о превращении «Ювентуса» в глобальный проект.

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters

В погоне за чем-то новым и сверхсовременным президент разрушил старое, не задумываясь о последствиях. Расставшись с прагматиком Аллегри и мечтая о ярком и узнаваемом футболе, президент сначала сделал ставку на ментального не готового к работе с топ-клубом Маурицио Сарри, а потом и вовсе доверился не имевшему тренерского опыта Андреа Пирло.

Три тренера за три года — это ненормально. И три вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов — прямое следствие бесконечных экспериментов. Это, кстати, касается и работы на трансферном рынке. Нынешний состав «бьянконери» не идет ни в какое сравнение с теми командами, которые собирал лучший менеджер итальянского футбола Джузеппе Маротта.

Это он создал «Ювентусу» репутацию клуба, который лучше всех работал на рынке свободных агентов, подписывая Пирло, Погба и Дани Алвеса. Однако его подход к формированию состава — с режимом разумной экономии и эволюцией вместо революций — посчитали устаревшим. Но жизнь все расставила по местам. Маротта собрал чемпионский состав уже в «Интере», а его бывший клуб, начав гулять на широкую ногу, несколько лет несет финансовые потери и утратил статус итальянского гегемона.

Ранние вылеты из Лиги чемпионов — это тоже удар по финансам и имиджу. Как и обвинения, выдвинутые в адрес руководства клуба в связи с махинациями при организации трансферов с 2019 по 2021 год и подготовкой ложных отчетностей. Они в итоге были сняты, но с таким шлейфом говорить о глобальной перестройке состава нужно с оговорками. Хотя процесс запущен, а Влахович, Кьеза, де Лигт и Локателли могут стать ключевыми фигурами на годы вперед. Однако команда — это лишь витрина клуба, которому требуется глобальный перезапуск проекта.