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В провале «Ювентуса» виноват Аньелли. Клубу срочно нужен перезапуск проекта

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Ювентуса» после Лиги чемпионов.
Фото AFP
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters
1/2
«Старая синьора» снова вылетела из Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)

Прекрасно помню собственный комментарий по поводу перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». Тогда казалось, что этот трансфер позволит «Старой синьоре» воплотить в жизнь мечту наконец-то выиграть свой третий Кубок чемпионов. Только реальный футбол гораздо сложнее виртуального менеджера, где несколькими кликами «мышки» можно собрать чемпионский состав и брать трофей за трофеем.

Впрочем, и в компьютерной игре не все так просто. Там тоже нужно просчитывать каждый ход, а в реальной жизни уровень сложности вырастает в тысячи раз. Как минимум потому, что даже самый продвинутый искусственный интеллект не способен просчитать такие моменты, как сложные отношения Роналду с Массимилиано Аллегри. 54-летний тренер и раньше считал, что португалец тормозит развитие команды, и то, как стремительно Криш решил все вопросы с возвращением в «МЮ», лишь подтверждает данную версию.

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Это, кстати, стало серьезным ударом по команде, которая в последние годы зачастую выезжала на таланте португальца. И пусть Роналду не был идеален, отворачивался от мяча в момент с решающим голом «Порту» год назад, очевидно, что у «Ювентуса» образовалась зависимость от своей звезды. О ней и говорил Джорджо Кьеллини, заметив, что лучше бы расставание случилось не 28 августа, а хотя бы на месяц раньше.

Тогда бы у «бьянконери» было больше времени на подготовку к сезону уже в новой реальности. Но случилось то, что случилось, и мучительно перестраивавшийся «Ювентус» потратил три месяца на то, чтобы стабилизировать игру и в серии А закрепиться в лигочемпионской четверке. Отчасти помог кризис «Аталанты», тогда как для плей-офф Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно.

К тому же Аллегри перед ответной встречей с «Вильярреалом» оказался в тяжелейшей кадровой ситуации. Без Кьезы, Маккени, Алекса Сандру, Бонуччи и Закарии, а также с только вернувшимися после травм Дибалой и Кьеллини, которые не были готовы играть с первых минут. Поэтому сомневаюсь, что в любой другой ситуации в полузащите появились бы Артур с Рабьо, а в центре обороны — допустивший роковой фол Ругани.

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Однако однозначно называть Аллегри заложником обстоятельств тоже не стоит. У него под рукой был пусть и ограниченный, но действенный набор инструментов, только в обоих матчах с «Вильярреалом» тренер выбрал редко использовавшуюся в этом сезоне схему с трем центральными защитниками. И если ставка на нее не сработала — это именно тренерский просчет.

Только Аллегри — как Юрий Деточкин, который, конечно, виноват, но он не виноват. Макс в данном случае заложник системного сбоя в управлении клубом, а его возвращение в Турин — частичное признание руководством собственных ошибок. Однако их было столь много, что одной тренерской рокировкой всех проблем не решить. Скорее они глобальны, и главный виновник происходящего — Андреа Аньелли.

Человек, которого считали одним из лучших клубных руководителей в мировом футболе, в последние годы стал символом авантюризма. Самая показательная в этом плане история — так и не родившаяся пока Суперлига, стоившая Аньелли влияния европейского масштаба. А началось все в тот момент, когда в голове президента укоренилась мысль о превращении «Ювентуса» в глобальный проект.

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

В погоне за чем-то новым и сверхсовременным президент разрушил старое, не задумываясь о последствиях. Расставшись с прагматиком Аллегри и мечтая о ярком и узнаваемом футболе, президент сначала сделал ставку на ментального не готового к работе с топ-клубом Маурицио Сарри, а потом и вовсе доверился не имевшему тренерского опыта Андреа Пирло.

Три тренера за три года — это ненормально. И три вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов — прямое следствие бесконечных экспериментов. Это, кстати, касается и работы на трансферном рынке. Нынешний состав «бьянконери» не идет ни в какое сравнение с теми командами, которые собирал лучший менеджер итальянского футбола Джузеппе Маротта.

Это он создал «Ювентусу» репутацию клуба, который лучше всех работал на рынке свободных агентов, подписывая Пирло, Погба и Дани Алвеса. Однако его подход к формированию состава — с режимом разумной экономии и эволюцией вместо революций — посчитали устаревшим. Но жизнь все расставила по местам. Маротта собрал чемпионский состав уже в «Интере», а его бывший клуб, начав гулять на широкую ногу, несколько лет несет финансовые потери и утратил статус итальянского гегемона.

Ранние вылеты из Лиги чемпионов — это тоже удар по финансам и имиджу. Как и обвинения, выдвинутые в адрес руководства клуба в связи с махинациями при организации трансферов с 2019 по 2021 год и подготовкой ложных отчетностей. Они в итоге были сняты, но с таким шлейфом говорить о глобальной перестройке состава нужно с оговорками. Хотя процесс запущен, а Влахович, Кьеза, де Лигт и Локателли могут стать ключевыми фигурами на годы вперед. Однако команда — это лишь витрина клуба, которому требуется глобальный перезапуск проекта.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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