Симеоне оставил Лигу чемпионов без Роналду. «МЮ» проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги чемпионов

«Юнайтед» нуждается в серьезных переменах.

Судьбоносная игра

Как «Атлетико», так и «Манчестер Юнайтед» переживают тяжелые сезоны. А когда друг с другом сталкиваются соперники в плохой форме, неизбежно возникает вопрос будущего их тренеров. И для Диего Симеоне, и для Ральфа Рангника это противостояние могло стать судьбоносным. В разной интерпретации, конечно. Аргентинец, например, в «Атлетико» уже больше десяти лет, и именно он слепил нынешнюю команду, но этот сезон чем-то напоминает агонию проекта, да и в Лиге чемпионов Симеоне до сих пор не побеждал — а еврокубок его сильно мотивирует.

У Рангника иная ситуация. Если болельщики «Атлетико» всецело поддерживают своего тренера и на каждом матче распевают «Чоло Симеоне», то фанаты «МЮ» относятся к немцу все хуже и хуже. Да, яркая победа над «Тоттенхэмом» в субботу подняла им настроение, но тогда аплодисменты достались оформившему хет-трик Криштиану Роналду, а не Рангнику. В соцсетях вообще укрепилось мнение, что португалец чуть ли не спас немца от очередного позорного поражения.

Подмоченная репутация

Рангнику победа над «Атлетико» была еще нужнее, чем Симеоне. «Юнайтед» уже вылетел из Кубка Англии и рискует финишировать за пределами топ-4 в АПЛ, поэтому немец настроен конкретно на победу в Лиге чемпионов. Да, всем известно, что он временщик, и что летом у «МЮ» появится новый тренер. Но Рангник невероятно амбициозен и наверняка хочет зацепиться за шанс остаться.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Фото Reuters

Кроме того, на кону у немца репутация. Вспомните прошлый ноябрь: после назначения все британские СМИ распиарили Ральфа как тактического отца Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, так что ожидания от его работы в «Юнайтед» изначально оказались запредельными. Естественно, нынешний «МЮ» разочаровывает тех, кто напрасно ждал тотального доминирования.

Рваный прессинг «Юнайтед»

Вылет от «Атлетико» только усилит давление на Рангника. Понятно, что поражение разочаровывает само по себе. Но проблема глубже — в том, как именно «Манчестер Юнайтед» вылетел.

Рангника считают гением прессинга — человеком, от которого идут корни ко многим современным тактическим идеям. Но противники считают конкретно идеи немца устаревшими, ведь ему 63 года, и он не работал главным тренером с лета 2019 года. Сложно сказать, застарели ли его мысли, но именно прессинг в ответной игре с «Атлетико» был рваным. Если в первые 10-15 минут Криштиану и его партнеры по атаке остервенело прессинговали, то затем просто забыли о давлении на защитников. Особенно — на фланговых.

Показателен момент на 34-й минуте, когда Жоау Феликс забил, но гол отменили из-за офсайда у Льоренте. В начальной фазе этой атаки никто не напрягал ни Савича, ни того же Льоренте. А дальше «Атлетико» сделал то, что удавалось и «Тоттенхэму» — вскрывал оборону «МЮ» разрезающими передачами. Это и привело к легальному голу Ренана Лоди прямо перед перерывом. В нем, кстати, проявилась и другая хроническая болячка «Юнайтед» — слабая позиционная оборона. Диогу Далот остался против двух оппонентов, поэтому и упустил Лоди.

Фантастика Облака и провал Роналду

Парадокс в том, что гол «Атлетико» не вытекал из логики встречи. Симеоне применил схему 3-5-2 с низким блоком обороны, при котором Лоди с Льоренте почти всегда играли роли четвертого и пятого защитников. Они редко выбегали вперед, но делали это точечно: Льоренте из высокой позиции сделал результативный пас на отмененный гол Феликса, а Лоди вообще забил с линии площади ворот.

Моментов «Атлетико» создавал мало, и его действия больше напоминали типичный автобус. Впрочем, ничего удивительного, это же Симеоне. Но «МЮ» все равно не имеет права винить в поражении кого-либо, кроме себя. И Облака.

Хозяевам тяжело давались позиционные атаки, что объяснимо, ведь им противостоял низкий блок. Однако «МЮ» все равно мог забить еще в первом тайме. Но блестяще смотрелся Облак. Словенский вратарь отбил удар Эланги в упор головой, а прямо перед перерывом не позволил забить Фернандешу.

Во втором тайме голкипер продолжил творить чудеса — например, когда вытащил мяч после удара Варана головой. Облак проводит один из худших сезонов в карьере, его постоянно критикуют, но в этом матче вновь доказал свой высокий класс.

Конечно, матч омрачили затяжки времени. Футболисты «Атлетико» вообще не стеснялись: долго валялись на газоне и вводили мяч в игру, а Коке при замене почти минуту передавал капитанскую повязку Облаку. Подобные вещи не красят Симеоне, но к ним уже все должны были привыкнуть, в том числе «МЮ».

А вот к блеклой игре Роналду привыкнуть никак нельзя — португалец за 90 минут не нанес ни одного удара и запомнился только тем, что зубами врезался в Магуайра при подаче «стандарта». В итоге «МЮ» потерпел поражение, и тренерское будущее Рангника потухает. Как потухли шансы на еврокубок.