«Челси» побеждает и без Абрамовича. Но дальше синим будет сложно просто добраться на матч

Лондонский клуб и в ответной встрече обыграл «Лилль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Проблемы будущего

Мало кто перед ответной встречей с «Лиллем» сомневался в общем успехе «Челси». В первом матче лондонская команда победила 2:0 и даже не напрягалась, да и в целом французы выглядели слабее именитого соперника.

Гораздо больше английских болельщиков волновала и волнует тема будущего «Челси». На прошлой неделе правительство Великобритании наложило санкции на владельца синих Романа Абрамовича, что привело к беспрецедентным последствиям: российский олигарх теперь не может продать клуб, счета «Челси» заморожены, и синие банально не могут распространять билеты на матчи (и много чего еще).

Перспективы автобусных поездок

В частности, многих беспокоило то, как команда будет добираться на выезд в Лилль. Великобритания выдала «Челси» специальную лицензию с прописанными ограничениями, в которой указано, что все команды (мужская, женская, молодежные) не могут за одну поездку на матч потратить более 20 тысяч фунтов на всю делегацию. Однако с перелетом в Лилль проблем не возникло: все было забронировано и оплачено до введения санкций.

А вот уже в субботу «Челси» столкнется с трудностями: синим нужно будет добираться на гостевой матч Кубка Англии с «Мидлсбро» через всю Англию. Преодолеть придется 400 километров в одну сторону, а это пять часов езды на автобусе. Понятно, что многие жители Великобритании регулярно так ездят на работу или к родным, но футболисты к такому не привыкли, и медиа раздувают из этого целую проблему. На предматчевой пресс-конференции Кая Хаверца спросили о том, как лондонцы будут добираться до Мидлсбро. На это немец ответил: «Я готов заплатить, без проблем. Для нас это не очень большая сложность, главное — попасть на игру».

Бурак Йылмаз. Фото Reuters

Йылмаз подарил надежду

Вообще интересно, как повлияет уход Абрамовича на «Челси» в этом сезоне. В перспективе — понятно: будут структурные перестановки, возможна и смена курса развития. Но сейчас лондонцам нужно бороться на три фронта и вряд ли футболисты не думают о внезапно навалившихся сложностях. На днях даже проскочил слух, что лидеры «Челси» готовы урезать свои зарплаты ради поддержания клуба, но в это верится слабо: в тех самых правилах управления от правительства как раз указано, что синие имеют право выплачивать жалованье и премии в полном объеме.

Пока «Челси» выглядит все той же могучей силой, какой и был всегда. Правда, первый тайм матча с «Лиллем» действующий победитель Лиги чемпионов провел неудачно. Французская команда острее атаковала и вообще забила первой — Бурак Йылмаз реализовал пенальти. «Челси» еще до этого эпизода из-за травмы потерял Кристенсена и вышедший вместо него Чалоба плохо вошел в матч. Но классную команду отличает то, что она даже в такой игре может включиться. Гол Пулишича за несколько секунд до свистка на перерыв был создан из ничего, но именно он оказался ключевым.

Во втором тайме был один момент, когда «Лилль» мог вернуться в игру и зацепиться за сенсацию, но Шека попал в штангу. При счете 2:1 хозяева могли бы устроить огненную концовку основного времени, но вместо этого получили 1:2. После гола Аспиликуэты на 71-й минуте встречу можно было заканчивать.

Болельщики «Челси». Фото Reuters

Дальше — без болельщиков?

«Челси» пропустил первым, но по сути этот матч — копия первого. Синие снова не включались на полную мощность, хотя «Лилль» заставил их — нет, не понервничать, но нахмуриться. Изначально было ясно, что с французами у команды Томаса Тухеля проблем возникнуть не могло. Хотя была надежда на то, что в этом противостоянии что-то вспыхнет — не просто же так судьба при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов дважды подряд свела эти клубы друг с другом (а все остальные пары перетасовались).

Теперь «Челси» ждет противник посолиднее, но самое страшное, что над «Стэмфорд Бридж» висит угроза игр без зрителей. Синие не имеют права продавать билеты. Но если матчи АПЛ могут посещать владельцы абонементов (а это 28 тысяч человек), то на Лигу чемпионов это не распространяется. Ни гостевые, ни хозяйские болельщики, скорее всего, не посетят следующую еврокубковую встречу в Лондоне.