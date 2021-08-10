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«Спартаку» в Лиссабоне терять по-прежнему нечего. А Руй Витория может потерять многое

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 08:45

Статья опубликована в газете под заголовком: «Красно-белым нечего терять. Руй Витория может потерять многое»

№ 8499, от 10.08.2021

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев (№10). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев (№10). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник «Спартак» на выезде проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики»
Бенфика — Спартак
4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Вратарь красно-белых Александр Максименко.«Спартак» оказался в своей же клетке. Проиграл дома «Бенфике» и поставил выход в Лигу чемпионов под большой вопрос

Московский матч пополнил копилку болезненных поражений российского футбола. Там уже тяжким грузом лежит пара предыдущих еврокубковых сезонов вместе с Евро-2020. Первый матч заставил задуматься, насколько откатился наш футбол по сравнению с собой же образца 10-летней давности. Достаточно спроецировать на противостояние «Спартака» и «Бенфики» в Лиге чемпионов осенью 2012 года: тогда это были примерно равные соперники, которые обменялись домашними победами. Сейчас это уже команды разного уровня. В итоге неделю назад мы фактически увидели ремейк недавнего матча Россия — Бельгия, когда соперник для победы не приложил каких-либо видимых усилий.

Если объективно, у «Спартака» против «Бенфики» изначально было очень мало шансов. Лиссабонцы по суммарной стоимости игроков превосходят москвичей в два с лишним раза. Да, многие скептически относятся к таким топорным сравнениям, но есть и другое измерение: за последние два сезона «Бенфика» вложила в трансферы 130 миллионов евро. А Руй Витория должен прорываться в Лигу чемпионов с вернувшимися из аренд Мирзовым, Рассказовым и Ломовицким. У «Бенфики» в центре обороны Вертонген и Отаменди, а у «Спартака» нормальным европейским опытом располагают только Мозес да Промес, не прилетевшие в Лиссабон. Да, конечно, для подавляющего большинства спартаковцев даже при отрицательном результате это будет очень полезный опыт. Правда, проявится это приобретение только через какое-то время. Но в «Спартаке» так заведено, что в этом клубе привыкли спрашивать здесь и сейчас.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Была суета вокруг клуба, но команда профессионально относится к своей работе». Витория — перед матчем «Бенфика» — «Спартак»

Неделю назад Витория говорил, что «Спартаку» терять нечего. Тогда за эту фразу многие зацепились и по-своему ее интерпретировали. В отношении команды эти слова, наверное, остаются в силе. Что может потерять «Спартак» в Лиссабоне? Репутацию в случае крупного поражения? Репутационных потерь у клуба сейчас и так предостаточно, и несет он их далеко не на поле. А вот Витории есть что терять. Учитывая кадровые перестановки в клубе, положение у португальца действительно незавидное: к очень плохому старту в чемпионате добавляется еще и невыполненная задача выхода в группу Лиги чемпионов. И вполне вероятно, что во вторник случится четвертое поражение в пяти стартовых матчах сезона.

Хотелось бы разбавить мрачную картину и порассуждать о шансах «Спартака» в Лиссабоне, но как-то не получается. И вряд ли кто-то из болельщиков красно-белых с нетерпением ждет вторничной игры.

4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Красно-белые проиграли в&nbsp;первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.«Спартак» снова штормит. На поле — поражение от «Бенфики», в офисе — отставка Попова

Олег Романцев на прошлой неделе в интервью «СЭ» попробовал найти хоть какие-то шансы: «Спартаковцы могут надеяться только на самих себя. И немного — на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться». Это оптимистичный расклад, в реальности такое вряд ли произойдет. Более актуальны рассуждения о том, насколько «Бенфике» будет необходимо полностью включаться в игру. Или же португальские красно-белые снова выступят в эконом-режиме, как это было в Москве. И захочет ли Жорже Жезуш публично сводить счеты с Виторией на территории, из-за которой у них фактически и возник конфликт.

«Если хочешь играть на высоком уровне, важна стабильность, важна структура», — это слова Витории, сказанные после московского матча. Исходя из того, что в последнее время происходит вокруг клуба, «Спартак» на данный момент не готов к Лиге чемпионов. Все эти телеграмные войны привели к тому, что весь интерес к выступлению команды в долгожданной Лиге чемпионов угас уже после первого матча отбора.

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