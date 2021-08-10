«Спартаку» в Лиссабоне терять по-прежнему нечего. А Руй Витория может потерять многое

Во вторник «Спартак» на выезде проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики»

Московский матч пополнил копилку болезненных поражений российского футбола. Там уже тяжким грузом лежит пара предыдущих еврокубковых сезонов вместе с Евро-2020. Первый матч заставил задуматься, насколько откатился наш футбол по сравнению с собой же образца 10-летней давности. Достаточно спроецировать на противостояние «Спартака» и «Бенфики» в Лиге чемпионов осенью 2012 года: тогда это были примерно равные соперники, которые обменялись домашними победами. Сейчас это уже команды разного уровня. В итоге неделю назад мы фактически увидели ремейк недавнего матча Россия — Бельгия, когда соперник для победы не приложил каких-либо видимых усилий.

Если объективно, у «Спартака» против «Бенфики» изначально было очень мало шансов. Лиссабонцы по суммарной стоимости игроков превосходят москвичей в два с лишним раза. Да, многие скептически относятся к таким топорным сравнениям, но есть и другое измерение: за последние два сезона «Бенфика» вложила в трансферы 130 миллионов евро. А Руй Витория должен прорываться в Лигу чемпионов с вернувшимися из аренд Мирзовым, Рассказовым и Ломовицким. У «Бенфики» в центре обороны Вертонген и Отаменди, а у «Спартака» нормальным европейским опытом располагают только Мозес да Промес, не прилетевшие в Лиссабон. Да, конечно, для подавляющего большинства спартаковцев даже при отрицательном результате это будет очень полезный опыт. Правда, проявится это приобретение только через какое-то время. Но в «Спартаке» так заведено, что в этом клубе привыкли спрашивать здесь и сейчас.

Неделю назад Витория говорил, что «Спартаку» терять нечего. Тогда за эту фразу многие зацепились и по-своему ее интерпретировали. В отношении команды эти слова, наверное, остаются в силе. Что может потерять «Спартак» в Лиссабоне? Репутацию в случае крупного поражения? Репутационных потерь у клуба сейчас и так предостаточно, и несет он их далеко не на поле. А вот Витории есть что терять. Учитывая кадровые перестановки в клубе, положение у португальца действительно незавидное: к очень плохому старту в чемпионате добавляется еще и невыполненная задача выхода в группу Лиги чемпионов. И вполне вероятно, что во вторник случится четвертое поражение в пяти стартовых матчах сезона.

Хотелось бы разбавить мрачную картину и порассуждать о шансах «Спартака» в Лиссабоне, но как-то не получается. И вряд ли кто-то из болельщиков красно-белых с нетерпением ждет вторничной игры.

Олег Романцев на прошлой неделе в интервью «СЭ» попробовал найти хоть какие-то шансы: «Спартаковцы могут надеяться только на самих себя. И немного — на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться». Это оптимистичный расклад, в реальности такое вряд ли произойдет. Более актуальны рассуждения о том, насколько «Бенфике» будет необходимо полностью включаться в игру. Или же португальские красно-белые снова выступят в эконом-режиме, как это было в Москве. И захочет ли Жорже Жезуш публично сводить счеты с Виторией на территории, из-за которой у них фактически и возник конфликт.

«Если хочешь играть на высоком уровне, важна стабильность, важна структура», — это слова Витории, сказанные после московского матча. Исходя из того, что в последнее время происходит вокруг клуба, «Спартак» на данный момент не готов к Лиге чемпионов. Все эти телеграмные войны привели к тому, что весь интерес к выступлению команды в долгожданной Лиге чемпионов угас уже после первого матча отбора.