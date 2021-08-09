Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Руя Витории и полузащитника Романа Зобнина перед матчем в Лиссабоне

Во вторник «Спартаку» предстоит провести ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». В Москве красно-белые проиграли португальцам со счетом 0:2.

«В Лиссабоне будет другая игра»

— Как «Спартак» начнет игру, учитывая первый матч? Есть ли у вас травмированные игроки? — вопрос Витории.

— Мы в худшей позиции, но мы знаем, что сдаваться нам нельзя, это не в наших планах. Мы будем бороться, но игра будет тяжелой. Мы попытаемся добиться хорошего результата. Мы не привезли Мозеса, Промеса и Мелкадзе.

«Спартак» прибыл в Лиссабон — без Промеса и Мозеса ?



Есть шансы на проход в следующую стадию? pic.twitter.com/owx5q0qlDe — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 9, 2021

— Как вы будете удивлять соперника? Продолжите ли работу, если проиграете?

— Была суета вокруг клуба, но ребята относятся профессионально к своей работе. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться, нам нужно продолжать делать наше дело. У меня контракт на два года, мне все нравится в России. Будем верить, что вещи, которые сейчас не получаются, в будущем наладятся.

— В первом матче «Бенфика» много играла флангами. Это вас удивило?

— Несмотря на то что они создавали моменты, у нас опытная команда, которая хорошо сыграла в первом тайме. Во втором тайме у нас были сложности. После гола мы потеряли спокойствие, начали уступать в позиционной игре. Завтра будет другая игра. Команда у них сильная, но и у нас есть хороший подбор игроков, хотя нет опыта игры в Лиге чемпионов. Будем стараться изменить ситуацию в нашу пользу.

— Как вас примут болельщики «Бенфики»?

— Я не думаю об этом. Моменты тут были хорошие для клуба и для его истории. Завтра болельщики будут болеть за свою команду, я не придаю этому значения. Я благодарен им, но завтра мы будем защищать свои цвета, мы тоже хотим пройти дальше. Не считаю, что меня встретят плохо, мы расставались в хорошем ключе.

— Ожидаете изменения в стратегии от соперника?

— У «Бенфики» могут быть разные схемы — как в три защитника, так и в четыре, мы готовы к обоим вариантам. Конечно, мы будем готовы дать им свой ответ. У нас нет много времени, которое мы можем тратить, переживая игру и поражения. Мы должны быть готовы к каждому следующему матчу. Говоря о поражениях, я не хочу искать извинений, мы анализируем свою работу и знаем, как исправлять ошибки. Нам нужно работать дальше и достигнуть стабильности. Иногда не все идет так, как надо, но мы должны найти силы все исправить. Футболисты — не машины, они чувствуют и думают. Тем не менее они сконцентрированы на игре. Мы дадим бой.

Сколько нужно времени игрокам «Спартака», чтобы сработаться и понять нового главного тренера? ?



Роман Зобнин ответил на этот вопрос, а еще пошутил и вспомнил Кононова. pic.twitter.com/gPwVpogJlO — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 9, 2021

— Как игроки пережили критику после поражений?

— Обычно, когда проигрываешь, начинаешь искать ошибки. Мы всегда стараемся делать лучшее для команды и верим в своих игроков. У нас не просто 11 игроков, у нас все готовы на сто процентов. На каждую игру мы собираем оптимальный стартовый состав. Когда проигрываешь, ситуация всегда не очень, прежде всего в эмоциональном плане. У нас должно быть хладнокровие и холодная голова. Все чувства должны быть сбалансированы, нельзя, чтобы эмоции перевешивали душу, это точно важно. Наши ребята — бойцы, они будут работать строго.

— Ваша адаптация прошла?

— Такие вопросы не решаются по щелчку пальцев. В процессе работы появились нюансы, которые важны. Хотим улучшить ситуацию с точки зрения психологии. Иногда нужно много времени, чтобы команда перестроилась, за месяц такое не решается. Ребята стараются, работают.

— Не кажется ли вам, что лучше было бы не менять тактику в этом сезоне и начать играть в три защитника?

— Вопрос не самый основной. Для нас нужно строже и агрессивнее обороняться, агрессивнее атаковать, больше работать впереди. Нужно отталкиваться от базовых вещей, а не смотреть на схему. Мы пытаемся найти лучшее для команды. Мы всегда находимся в поиске лучшего решения. У нас могут быть проблемы в обороне или в атаке независимо от схемы.

— Чем была продиктована серьезная ротация в начале сезона?

— Мы говорим о графике. В прошлом сезоне играли раз в неделю, сейчас у нас много игр. Сами представьте, какой у нас график. Мы играем каждые три с половиной дня. В прошлом году сыграли 30-31 игру, в Европе играют 50 игр. С учетом плотности мы пришли к ротации. Не важно, начало сезона или конец. Поэтому, когда такой плотный график, мы не может говорить о том, что у нас есть только 11 человек. Это другая игровая динамика. Я всем игрокам доверяю. Игры не всегда идут так, как запланировано, но мы работаем.

«Вы хотите, чтобы я ответил, как Олег Кононов?»

На вопросы журналистов также ответил вице-капитан красно-белых Роман Зобнин.

— Какое настроение у вас после поражений?

— Мы неудачно начали сезон. Настроение, понятно, не самое лучшее, но мы хотим поменять эту ситуацию. Вокруг клуба ходит много разговоров, но мы не должны на это обращать внимание.

— Получается не обращать внимания на все?

— Лично у меня — да. Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но все бывает в футболе.

— Нужно чудо?

— Не чудо, но везение точно необходимо.

«Мы 10-кратные чемпионы Кубка Матч Премьер, но это нам ничего не дает» ?



Зобнин — о том, почему «Спартак» хорошо выглядел во время подготовки, но провалил старт сезона. О разговорах вокруг клуба Роман тоже сказал. pic.twitter.com/6aG3Ho5343 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 9, 2021

— Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром?

— Не нужно сравнивать эти истории. Мы 10-кратные чемпионы предсезонного Кубка, но нам это ничего не дает. За три игры у нас всего три очка, хотя могло быть больше. С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба, плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии.

— Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к тренеру?

— Не могу ответить. Вы хотите, чтобы я ответил, как Олег Кононов? Мы в процессе. На 80 процентов мы уже завершили адаптацию.

— Сложилось впечатление по четырем матчам, что на поле у команды нет ярко выраженного лидера. Кто, на ваш взгляд, на поле сейчас лидер «Спартака»?

— Мне сложно ответить. У нас много качественных ребят, способных быть лидерами, имена называть не буду. Некоторые завтра выйдут на поле, а некоторые остались в Москве.