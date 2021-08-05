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«Теперь спартаковцам надо спросить Титова, как забивать в Лиссабоне». Романцев — о поражении от «Бенфики»

Александр Львов
Александр Львов
Обозреватель
Сегодня, 20:00
Александру Соболеву в Лиссабоне придется постараться. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александру Соболеву в Лиссабоне придется постараться. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Олег Романцев — о матче отбора Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».
Спартак — Бенфика

Помнится, когда стало известно, что на пути в Лигу чемпионов жребий выбрал «Спартаку» в соперники «Бенфику», мы с Олегом Ивановичем вспомнили, как в октябре 2000-го в Лиссабоне обыгрывали в этом же турнире «Спортинг». А какие красавцы голы забивал тогда Егор Титов! Сколько воды утекло с тех пор...

Сегодня все по-другому — нет в команде новых Титовых, осталась в прошлом та веселая игра, а есть только надежды на будущее, которые вспыхивают с каждым приходом нового тренера. Обо всем этом еще раз подумалось после того, как в среду «Спартак» вчистую проиграл португальцам на «Открытие банк Арене».

4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Вратарь красно-белых Александр Максименко.«Спартак» оказался в своей же клетке. Проиграл дома «Бенфике» и поставил выход в Лигу чемпионов под большой вопрос

Перед матчем: «Преимущества своего поля у «Спартака» не будет»

— То, что «Спартак» уже вошел в сезон, а «Бенфика» только на подходе к нему, дает какое-то преимущество? — поинтересовался я у Романцева еще до начала встречи.

— Не думаю, — уверенно ответил он. — Команде такого уровня достаточно нескольких контрольных матчей, чтобы почувствовать игру. Да и те, что «Спартак» успел провести в чемпионате с «Рубином» и «Крыльями Советов», не показали, что он уже на ходу.

— В домашнем матче «Спартак» будут поддерживать только три тысячи болельщиков. Насколько это лишает его преимущества своего поля?

— Практически сводит к нулю. В таких встречах поддержка своих трибун — важный психологический фактор. Не зря раньше гол на чужом поле стоил дороже. Так что в этом плане как хозяевам нам не повезло.

— Как не повезло и в том, что не сможет помочь команде Промес.

— Это существенная потеря еще и потому, что ломает уже выстроенную в прошлом сезоне линию атаки, где голландец здорово взаимодействовал с Соболевым и Ларссоном. Тедеско достаточно долго шел к этому варианту, который себя оправдывал.

4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Красно-белые проиграли в&nbsp;первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.«Спартак» снова штормит. На поле — поражение от «Бенфики», в офисе — отставка Попова

Перерыв: «Атакующая скромность «Спартака» выглядела странно»

— Не показалось, что в первом тайме хозяева вели себя слишком робко? — вернулся я к теме спартаковской атаки уже в перерыве встречи с «Бенфикой». — За 45 минут всего один острый проход в штрафную Ларссона да удар метров с двадцати Умярова, на который среагировал вратарь.

— Тайм получился равным. И если в гостях осторожность «Бенфики» объяснима, то атакующая скромность «Спартака» выглядит странной. Насколько португальцы традиционно любят атаковать, настолько они не любят обороняться. Поэтому их постоянно нужно держать в напряжении острыми выпадами, которых спартаковцам явно не хватает.

— Ларссон поспешил с решением, когда в самом начале, проскочив к чужим воротам, неудачно прострелил на Соболева?

— У него просто не было другого выбора, поскольку, кроме Соболева, его проход никто не поддерживал. А вот португальцы в этом плане были активнее. И провели несколько опасных вылазок к воротам Максименко, который после удара головой Диогу Гонсалвеша с трудом перевел мяч на угловой. И это первый тревожный звонок для спартаковской обороны перед второй половиной.

4&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2.В ворота «Спартака» не назначены три пенальти. Один гол «Бенфики» засчитан ошибочно

После матча: «Слабый второй тайм «Спартака» стал неожиданностью»

— Первый гол «Бенфики» подтвердил, что защитники «Спартака» не приняли во внимание тот тревожный звонок, прозвучавший в первом тайме? — поинтересовался я у Романцева, когда занавес встречи был опущен и пришло время подведения ее грустных итогов.

— Я бы не стал все валить на защитников, — вздохнул Олег Иванович. — Обороняться должна вся команда. Значит, кто-то в какой-то момент недоработал, упустил соперника, дал свободно принять мяч, беспрепятственно отдать партнеру. Из таких мелких ошибок и приходит большая беда. И когда забивался первый мяч, Жоау Мариу без помех сыграл в «стенку» с Силвой, который пробил Максименко.

— Не показалось, что Пиззи находился в офсайде в момент передачи от Жоау Мариу?

— Что-то похожее было. Но все происходило настолько быстро, что рассмотреть это можно было только после тщательного изучения повторов. А это уже дело арбитра.

— А не удивило, что судья пропустил моменты, когда в штрафной мяч попадал в руку Айртона и Жиго с Игнатовым?

— Честно говоря, меня это немного удивило. В нашем чемпионате и в более спорных эпизодах за это пенальти ставят. А так судейство было ровным, и грех на него жаловаться.

— Второй гол Жилберто стал следствием просчета Джикии, не сумевшего помешать португальцу?

— Я бы не стал во всем винить спартаковского капитана. Ведь до этого Мозес был просто обязан помешать сделать голевую передачу Вериссиму.

4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Александр Соболев получает удар в&nbsp;челюсть от&nbsp;Лукаса Вериссимо.
4&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Красно-белые проиграли в&nbsp;первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.«Бенфика» вскрыла «Спартак» через фланги. Руй Витория не учел главный тренд Евро

— Замены Зобнина, Хендрикса, Бакаева и Ларссона уже ничего не решали?

— Зобнин и Ларссон почему-то играли не на своих позициях. А Бакаев с Хендриксом вообще потерялись на поле. Поэтому, несмотря на все старания, Соболев оставался практически без мяча. По тому, как действовал Мозес, чувствовалось, что он еще до конца не восстановился.

— Слабый второй тайм «Спартака» стал неожиданностью?

— Еще какой! И в самом начале сезона, такое ведь не спишешь на нехватку сил. В этом плане «Бенфика» оказалась сильнее во всем — в быстроте движения, контроле мяча, ведении игры.

— На что остается надеяться в ответной встрече?

— Только на самих себя. И немного на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться. Нам со «Спортингом» это удалось. И перед вылетом пусть спартаковцы спросят у Титова, как забивать в Лиссабоне.

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